7 van de 9 Ryanairvluchten met Belgische bemanning blijven aan de grond in Brussel, schadevergoeding toch mogelijk volgens Test-Aankoop IVI AV

26 juli 2018

16u14

Bron: Belga 3 Reizen Zeven van de negen Ryanairvluchten met een Belgische bemanning die vandaag vanop Brussels Airport moesten vertrekken, blijven aan de grond. Enkel de vlucht naar Valencia en een van de twee geplande vluchten naar Dublin gaan door, zegt Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport. De personeelsleden van de lowcostluchtvaartmaatschappij staken voor betere arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbond.

"Alle reizigers zijn op de hoogte gebracht, dus we verwachten vandaag geen gestrande passagiers van Ryanair op de luchthaven", zegt Pierard. In totaal zijn elf van de twintig vertrekkende vluchten en elf van de twintig aankomende vluchten geschrapt. Het gaat dan om alle vluchten van Ryanair op de luchthaven van Zaventem, ook die met een buitenlandse bemanning. Oorspronkelijk zouden slechts tien vluchten geschrapt worden, maar ook die naar Palma is net als gisteren geannuleerd.

Charleroi

Op de luchthaven van Charleroi is vandaag 60 procent van de vluchten van Ryanair geschrapt, zegt de Franstalige vakbond CNE. Dat is evenveel als gisteren. De werknemers in België, Portugal en Spanje staken voor de tweede dag op rij. Gisteren staakte ook het Italiaanse personeel van Ryanair.

"We betreuren de agressieve communicatie van Ryanair als reactie op de staking", zegt vakbondssecretaris Hans Elsen (LBC). "Wij zijn nog altijd vragende partij om oplossingen te zoeken en we hopen dat er de komende dagen een constructief signaal komt van de directie. Anders zullen we ons beraden wat de volgende stappen zijn."

Volgens Elsen kunnen dat nieuwe stakingen zijn, maar zijn ook andere opties mogelijk. "We willen een actievorm vinden waar zoveel mogelijk landen zich bij kunnen aansluiten. Onze eisen worden ook gedragen in landen waar momenteel niet gestaakt wordt, ook daar staat het water het personeel aan de lippen."

Banen schrappen is "HR-harakiri"

Gisteren werd ook bekend dat Ryanair in Dublin van plan is om driehonderd jobs te schrappen. De Europese pilotenorganisatie ECA (European Cockpit Association) en de Belgische tegenhanger BCA (Belgian Cockpit Association) reageren misnoegd op de aankondiging.

"Deze jammerlijke en volstrekt vermijdbare beslissing van Ryanair kan in het beste geval gezien worden als een zeer onvolwassen reactie op een legitieme staking", zegt ECA-voorzitter Dirk Polloczek. "In het slechtste geval is het een poging tot vakbondsrepressie en een manier om piloten onder druk te zetten om hun acties stop te zetten."

Volgens ECA zal de beslissing zich uiteindelijk tegen het bedrijf zelf keren. "In de meeste landen worden onderhandelingen afgeblokt of gaan ze tergend traag vooruit", zegt secretaris-generaal Philip von Schöppenthau.. "Zulke provocaties en onnodig gedrag zal enkel meer piloten overtuigen om Ryanair te verlaten en naar de concurrentie over te stappen. Deze beslissing zou wel eens de luchtvaartgeschiedenis in kunnen gaan als een tragische episode van humanresources-harakiri."

Geen schadevergoeding

Ryanair zal geen schadevergoeding betalen aan passagiers wier vlucht geannuleerd is door de stakingen in verschillende Europese landen. De luchtvaartmaatschappij beschouwt de acties als "onredelijk". Daarmee bevestigt de lagekostenmaatschappij eerdere mediaberichten dat het bedrijf in de communicatie naar gedupeerde klanten "overmacht" inriep en geen schadevergoeding zullen betalen aan de gestrande reizigers.

Volgens de Europese regels moet een luchtvaartmaatschappij onder bepaalde voorwaarden 250 euro per passagier betalen bij een annulatie. "Ryanair voldoet aan alle EU-wetgeving", aldus de luchtvaartmaatschappij. "Aangezien de annulaties veroorzaakt zijn door buitengewone omstandigheden, is een schadevergoeding niet verplicht." Ryanair argumenteert dat een schadevergoeding niet van toepassing is "als de vakbond onredelijk handelt en de luchtvaartmaatschappij daar geen controle over heeft".

Toch schadevergoeding mogelijk volgens Test-Aankoop

Volgens Test-Aankoop kan Ryanair bij een interne staking helemaal geen overmacht inroepen. Een luchtvaartmaatschappij moet volgens Europese regels een schadevergoeding tussen 250 en 600 euro betalen als de annulering van een vlucht minder dan twee weken op voorhand aan de passagier gemeld wordt.

Test-Aankoop raadt passagiers aan om toch een schadevergoeding aan te vragen via de website van de luchtvaartmaatschappij. Toch meldde Ryanair vandaag dat het niet zinnens is om schadevergoedingen te betalen. Een claim via het daartoe voorziene formulier op de website zou dienst kunnen doen als ingebrekestelling die tot weken na de vertraging kan worden ingediend.

Ook juridische tussenkomst

De consumentenorganisatie bevestigt ook juridisch te zullen optreden voor de betrokken passagiers. "We bekijken alvast welke juridische procedure het meest geschikt is om een schadevergoeding af te dwingen voor de getroffen reizigers", klinkt het.

Luchtvaartjurist Arthur Flieger treedt Test-Aankoop bij. "Als derde partijen staken, dan wordt dit beschouwd als een buitengewone omstandigheid", stelt het advocatenkantoor Flieger Law in een persbericht. "Indien het personeel van de vliegtuigmaatschappij staakt, is de situatie evenwel anders. Het Europees Hof van Justitie heeft daarover al heel duidelijke uitspraken gedaan. In die gevallen heeft de passagier overeenkomstig verordening 261/2004 en de rechtspraak wel recht op een vergoeding."

AirHelp, een bedrijf dat juridische steun levert aan passagiers wiens vlucht geannuleerd is, berekende dat Ryanair voor de acht stakingsdagen in juli in totaal meer dan 33 miljoen euro aan schadevergoedingen zou moeten betalen aan de gestrande reizigers.