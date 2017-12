7 tips om meer uit je vakantie te halen in 2018 Wie slim kiest, kan gouden zaakjes doen KVE

12u31 0 Thinkstock . Reizen 2018 kondigt zich aan als een jaar met veel opportuniteiten voor de reislustige Belg. Touroperator Neckermann/Thomas Cook verzamelde enkele tips voor de Belgische toerist waarmee hij honderden euro’s kan uitsparen of gewoonweg langer met vakantie kan. Wie slim kiest, kan gouden zaakjes doen.

Verdubbel je vakantie door slim te plannen

De Belg heeft gemiddeld 26,7 vakantiedagen per jaar. Dat betekent voor velen strak plannen om er het maximum uit te halen.

Wist je dat de zomervakantie voor scholieren in 2018 3 dagen langer duurt dan in 2017? Dat komt doordat 30 juni op een zaterdag valt, net als 1 september. Wie een verblijf van lange duur ambieert en zijn vertrek of aankomst plant in het weekend kan daardoor zelfs 1 week langer vakantie nemen, zo rekende de touroperator uit, want de zomervakantie overspant nu 9 weken in plaats van 8 weken vorig jaar.

Ouders met schoolgaande kinderen die op de eerste zaterdag van de schoolvakantie eruit willen, kunnen daardoor al in juni vertrekken, waardoor ze uit de piek van het hoogseizoen en het grote aantal toeristen kunnen blijven. In Frankrijk begint de grote vakantie bijvoorbeeld pas op 7 juli 2018.

Wie er voor de zomermaanden al tussenuit wil, kan zijn voordeel doen met de gunstige vakantiekalender voor de maand mei. Traditioneel is dat de maand met veel feestdagen (Dag Van de Arbeid, O.L.H. Hemelvaart, Pinkstermaandag). Dit jaar vallen ze ook nog eens op gunstige dagen. Zo valt de Dag van de Arbeid op een dinsdag en O.L.H. Hemelvaart op een donderdag, waardoor je slechts 8 verlofdagen moet inleveren voor 16 dagen vakantie. Op dat moment zijn de weersomstandigheden ideaal voor een bezoek aan Marokko, de Griekse of Canarische eilanden, met temperaturen die schommelen tussen de 20 en 30 graden. Zo vermijd je ook de drukte van de zomermaanden en kan je interessante evenementen meepikken.

Boek vroeg

Wie voor 7 januari zijn zomervakantie 2018 boekt, kan een vroegboekkorting binnenrijven die honderden euro’s bedraagt . Overigens krijgt de vroege boeker een ‘beste prijsgarantie’ op het moment van de vroegboeking en zelfs tot enkele weken van het vertrek. Bovendien behoud je nog veel flexibiliteit: bij Neckermann kan je tot 4 weken voor afreis je reis kostenloos herboeken.

Reis in het laagseizoen

Het is een open deur intrappen dat het voordeliger is om te reizen in het laagseizoen. Voordeel is ook dat je zo de toeristenstroom vermijdt en beter aansluiting kan maken op de leefwereld en gebruiken van de lokale bevolking.

Blijf niet thuis voor het WK Voetbal

Niet zo’n diehard voetballiefhebber die geen wedstrijd wil missen? Hou dan zeker de superdeals in het oog die traditiegetrouw net tijdens de periode van het WK Voetbal op de markt beschikbaar komen. In 2018 is dat de periode van 14 juni tot en met 15 juli.

Neem een vlucht die vertrekt in de namiddag of avond

Ochtendvluchten zijn nog steeds het populairst, maar voor wie graag wat uitspaart op zijn vlucht, raadt de touroperator aan om een vlucht te boeken die wat later op de dag vertrekt, bijvoorbeeld in de namiddag. Op die manier haal je ook veel meer uit je laatste vakantiedag, want je hoeft dan ook niet s’ochtends te vertrekken.

Zie meer in minder tijd

Waarom niet in 1 reis meerdere bestemmingen combineren? Naast de klassieke cruise-formules zijn heel wat andere slimme combinaties mogelijk om in 1 klap meerdere plaatsen te zien. Zo kan je naar Kreta vliegen en van daaruit Mykonos en Santorini bezoeken. Zowel van de Turkse als Griekse sfeer proeven doe je door Bodrum en Kos te combineren, met de veerboot amper 4 uur van elkaar verwijderd. Hetzelfde geldt voor Rhodos en Dalaman (Turkije), waar je de verbinding met de ferry maakt in amper 2u30.

Solden op je vakantiebestemming

In Madrid duren de wintersolden tot maar liefst 31 maart, dat is 2 maand langer dan in Belgie! En in de Canarische eilanden kan je doorlopend tax-free shoppen en starten de zomersolden al in juni. Op die manier verdien je een stukje van je reisgeld terug.