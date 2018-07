7 survivaltips voor Brussels Airport tijdens drukste reisdagen van het jaar HA

30 juli 2018

12u08

Bron: Brussels Airport 0 Reizen Juli zit er bijna op, augustus staat voor de deur. Op Brussels Airport levert die vakantiewissel traditiegetrouw de drukste dagen van het jaar op. Volgens de prognoses schiet vandaag de hoofdvogel af, met naar verwachting zo'n 96.000 aankomende en vertrekkende passagiers, onder wie duizenden festivalgangers van Tomorrowland. Maar ook morgen wordt het nog drummen en wachten op de luchthaven. Deze tips kunnen je helpen om je vertrek zo vlot mogelijk te laten verlopen.

1. Kom op tijd naar de luchthaven

Reizigers wordt aangeraden om zeker twee uur voor de vertrektijd van de geplande vlucht naar de luchthaven te komen.

2. Neem het openbaar vervoer

Op drukke dagen is het niet alleen aanschuiven op de luchthaven, maar mogelijk ook op de invalswegen naar Zaventem. Brussels Airport raadt daarom aan om het openbaar vervoer te nemen. Van en naar Brussel vertrekken er ieder uur zes treinen. Je kan de luchthaven ook bereiken met de bus. Het trein- en busstation bevinden zich op de verdiepingen onder de vertrekhal.

3. Toch met de wagen? Vertrek op tijd en reserveer al parkeerplaats

Wie toch met de wagen naar de luchthaven rijdt, checkt best op voorhand het verkeer. Vertrek zeker op tijd om filestress te vermijden. Om parkingstress te vermijden, kan je op voorhand al een parkeerplaats reserveren.

4. Reizigers afzetten of ophalen

Snel iemand afzetten? Dan kan je gebruikmaken van de drop-offzone voor het luchthavengebouw. Die is gratis en kan je bereiken door de wegwijzers 'Drop-off' te volgen vanaf de toegangsweg.

Kom je iemand ophalen of wil je uitgebreid afscheid nemen, dan kan je je voertuig kwijt op een van de parkings P1, P2 of P3.

Op Brucargo is een gratis drop-offzone aangelegd voor wie van Antwerpen komt. Via de E19 is die vlot te bereiken: neem afrit 12 Cargo en volg de wegwijzers naar Brucargo en de drop-offzone. Een bus van De Lijn of een shuttlebus ('s nachts) brengt je vervolgens naar het luchthavengebouw. Die rit is gratis en duurt ongeveer tien minuten.

5. Online check-in

Door op voorhand in te checken, vermijd je lange wachtrijen aan de check-inbalies. Vanaf 24 uur voor de vertrektijd van je vlucht of zoals aangegeven door de luchtvaartmaatschappij kan je je online al aanmelden. Je bagage geef je dan af aan de 'bagage drop-off' van je vliegmaatschappij in de vertrekhal.

6. Handbagage en security

Puntige voorwerpen zijn niet toegelaten in handbagage. Je dient ook rekening te houden met de hoeveelheid vloeistoffen die je meeneemt in de cabine. Volgens de wettelijke voorschriften moeten die verpakt zijn in flesjes of tubes met een inhoud van maximaal 100 milliliter én in een doorzichtige hersluitbare plastic zak, met een maximale inhoud van 1 liter. Voor babyvoeding en vloeibare medicijnen op doktersvoorschrift gelden er uitzonderingen.

Laptops, gsm's en andere elektronische apparatuur moeten bij de veiligheidscontrole in een apart bakje worden gelegd. Dat geldt ook voor broeksriemen, horloges, munten, portefeuilles en sleutels.

7. Geen reisdocumenten, geen vakantie

Het allerbelangrijkste ten slotte zijn je reisdocumenten. Vergeet dus zeker niet je identiteitskaart of internationaal paspoort mee te nemen naar de luchthaven. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een kids-ID of reispas om op het vliegtuig te mogen stappen.

Wie op voorhand de verwachte drukte op de luchthaven wil controleren, kan overigens terecht op de 'druktebarometer' van Brussels Airport. De drukste momenten op de luchthaven zijn traditiegetrouw tussen 8 uur en 10 uur ’s morgens en tussen 16 uur en 18 uur ’s avonds.



En dan rest er nog één advies: vooral genieten van die vakantie.