66 jaar en al heel wat op haar kerfstok: 'serieverstekelinge' slaat wéér toe

24 januari 2018

23u27

Bron: New York Times 1 Reizen Mensen die het niet zo nauw nemen met de regels komen in alle gedaanten en leeftijden, maar de 66-jarige Marilyn Hartman is wel een heel straffe dame. Vorige week slaagde ze erin om van Amerika naar Engeland te vliegen zonder ticket of paspoort. En het was niet de eerste stunt van de 'serieverstekelinge'.

Op bewakingsbeelden van 14 januari is te zien hoe de 66-jarige vrouw uit Grayslake in Illinois aankwam in luchthaven O'Hare International in Chicago. Ze wandelde voorbij twee medewerkers van de transportautoriteit TSA die tickets van andere passagiers stonden te controleren. "Ze verstopte haar gezicht met haar haar en wandelde voorbije de beambten zonder de juiste documenten voor te leggen", vertelt woordvoerster Tandra R. Simonton van het parket van Cook County aan de New York Times.

Aan boord

De vrouw nam plaats bij de veiligheidscontrole en werd gescreend door de TSA. Rond 14.00 uur probeerde ze aan boord te gaan van een vlucht naar Connecticut. Ze probeerde zich te verstoppen achter een passagier die stond aan te schuiven, zegt Simonton. Toen Hartman probeerde de passagier snel voorbij te steken werd ze tegengehouden door de security aan de gate en opgedragen opnieuw te gaan zitten.

Hartman bracht de nacht door op de luchthaven en reed de dag erna met een bus naar het gedeelte voor internationale vluchten. Voor die bus moet je eigenlijk een paspoort en een ticket hebben, maar daar trok Hartman zich niets van aan. Op een of andere manier is ze er dan in geslaagd aan boord te glippen van een vliegtuig naar de Londense luchthaven Heathrow, waar ze donderdag uiteindelijk toch tegen de lamp liep bij de Britse douane. Ze werd de toegang tot het land geweigerd en aangeklaagd voor diefstal en het betreden van verboden terrein.

Andere incidenten

De vrouw was niet aan haar proefstuk toe. De voorbije jaren werd Hartman al vier keer veroordeeld voor het betreden van verboden terrein op luchthaven O'Hare. Ze werd ook al gearresteerd in Arizona, Californië en Florida. Tijdens een hoorzitting in 2016 in Chicago kwam aan het licht dat ze al zeker twaalf keer was tegengehouden op luchthavens in verschillende regio's van het land, meldt The Chicago Sun-Times. De openbaar aanklager in Californië zei in 2015 zelfs dat de vrouw al 18 keer had geprobeerd de beveiliging van de luchthaven te verschalken.

Vorige week was ook niet de eerste keer dat de vrouw met een vliegtuig vloog zonder te betalen. In 2014 glipte ze aan boord van een vliegtuig van Southwest Airlines op luchthaven Mineta San Jose International Airport in het Californische San Jose. Ze werd toen opgepakt bij de landing op Los Angeles International Airport, weet KNTV.

In 2015 vertelde ze onderzoekers dat ze van Minnesota naar Jacksonville (Florida) was gevlogen zonder ticket, meldt NBC News. Ze gaf toen toe dat ze er echt eens mee moest ophouden, maar in februari 2016 was het weer prijs. Hoewel Hartman toen een apparaat droeg dat haar locatie bijhield, keerde ze terug naar O'Hare. Toen ze werd opgepakt, legde de rechtbank haar een verblijf van een half jaar op in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoek

De TSA onderzoekt nu het nieuwe incident, en luchthavenuitbater Chicago Department of Aviation benadrukt dat Hartman geen gevaar vormde voor anderen. "Op geen enkel moment was een andere passagier of bezoeker in gevaar", zegt woordvoerster Lauren Huffman. Hartman is ondertussen weer op vrije voeten. Ze moet een enkelband dragen tot haar zaak is afgelopen, psychiatrische hulp zoeken en wegblijven van de O'Hare-luchthaven en British Airways.

