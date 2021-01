60 procent minder passagiers voor burgerluchtvaart in 2020

Skiën nu ook in Ardennen verboden wegens coronavi­rus

18 december Indien er deze winter sneeuw valt in de Ardennen, zal dat voor de liefhebbers van skilatten een maat voor niets zijn. Skiën in de Ardennen wordt verboden, zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vrijdagavond gezegd in de marge van het Overlegcomité.