Martinique 6 redenen om hartje winter naar bloemeneiland Martinique te reizen

18 december 2019

08u00 0 Reizen Ben je die loodzware grijze hemel beu, om nog te zwijgen van de ijzige kou en de trieste wintergezichten om je heen? Droom je van stralende zon, van vitamine D, kortom van zomer in de winter? Pak je koffers en boek een ticket naar Martinique. Er zijn minstens 6 goede redenen om tussen december en april naar het Bloemeneiland te vliegen.

1. Het is er 30 °C en niet 3 °C zoals in België

Dat is het grote voordeel van Martinique: het is er 28 °C à 30 °C, het hele jaar door. En de temperatuur van het water is 25 °C, zowel aan Atlantische als aan Caribische zijde. Niet onaangenaam in de winter, toch? Zelfs ’s avonds en ’s nachts daalt de temperatuur zelden onder 20 °C. Ontbijten en dineren doe je dus op het terras, met op de achtergrond het getsjilp van de ‘sicriers’ (de meest voorkomende vogels van de Antillen). En dat glas Tipunch drink je met je voeten in het water, bij zonsondergang, turend naar de befaamde groene flits.

2. Dit is het beste seizoen om er naartoe te gaan

Er zijn maar twee seizoenen in Martinique: het vochtig seizoen en het droog seizoen. Het eerste loopt van juni tot november, het tweede van december tot april. Wanneer de winter Europa teistert, is er volop zon in Martinique. De atmosfeer is minder zwaar en de lucht droger dan in de zomer. En het regent er veel minder! Daarenboven is er dan geen enkel risico op orkanen (augustus tot oktober).

3. Je moet niet langer naar Parijs om het vliegtuig te nemen

Vroeger had je geen andere keuze dan vanuit Parijs te vertrekken om naar de Antillen te vliegen. Maar dat is sinds enkele weken voorbij. Je kan nu vanuit Brussels South Charleroi Airport naar Fort-de-France reizen, twee keer per week zelfs (op woensdag en zaterdag), dankzij Air Belgium. Geen stress meer door files op de Parijse ‘périph’ en/of besneeuwde of gladde wegen.

4. Het is goed voor je humeur

Van een verblijf in Martinique kom je gegarandeerd in topvorm terug. Het eiland is één en al kleur, waardoor je vakantie ook een beetje chromotherapie is: de natuur met al haar bloemen is een waar kleurenfestijn, net zoals de huizen, de markten, de mooie jurken en de hoofdtooien van de vrouwen in die beroemde madrasstof. En, nog belangrijker: de openheid, spontaniteit en de glimlach van de bewoners verwarmen je hart.

5. Je geniet tegelijk van de zee én van de bergen

Dat is misschien nog het meest verbazingwekkende als je voor het eerst voet zet in Martinique: het eiland is verre van plat. De as Fort-de-France/Le Robert is het meest bergachtige deel van het eiland, perfect voor wie van trektochten houdt. Lig je liever lekker op het strand? Dan zullen de tientallen stranden van Martinique je ook niet teleurstellen, de een is al paradijselijker dan de ander. Wit zand of zwart zand, verlaten kreekjes of surfspots, het is er allemaal. Ontdek zeker onze top 10 van stranden in Martinique.

6. Anders krijg je de Tombolo niet te zien

De Tombolo van het eilandje Sainte-Marie is een spectaculair fenomeen. Deze zandtong, die is ontstaan door de combinatie van zeestromingen en getijden, verschijnt namelijk van januari tot mei. Enkel in die periode kan je te voet of met de fiets naar Petite-Anse, het strand van Sainte-Marie, en naar het eilandje Sainte-Marie, perfect om er te wandelen en te picknicken. Daarna verdwijnt de landtong weer in het niets, om volgend jaar weer tevoorschijn te komen.

Conclusie: wacht niet tot 2021 om al het moois van Martinique te bewonderen. Je reis begint hier!