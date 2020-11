6.000 skiliefhebbers en schoolkinderen kunnen niet op sneeuwreis met Intersoc: “Misschien kan krokus nog. Of Pasen. Want de goesting in vakantie is héél groot”

Meer dan 2.000 skiliefhebbers in de kerstvakantie en zo’n 4.000 schoolkinderen in januari zullen het zonder sneeuwvakantie met Intersoc moeten stellen. De reisorganisatie van de CM moest alle reizen tot 5 februari annuleren. «De situatie in België en Zwitserland maakt dat het onmogelijk is om onze vier hotels uit te baten. Eigenlijk was het ondenkbaar dat we met kerst onze vakanties zouden laten doorgaan», zegt directeur Johan Swinnen. «Beide landen zitten op hetzelfde niveau qua coronamaatregelen. In de kantons in Zwitserland waar onze hotels gevestigd zijn, is bijvoorbeeld ook de horeca gesloten. Dat alleen al maakt toerisme in feite onmogelijk, ook al zouden de hotels wél open mogen blijven. Maar eten op een plateautje aan de kamerdeur brengen: dat systeem werkt niet als je met 300 man in een hotel zit.»