597 kinderen verloren gelopen aan kust: bijna 40 per dag Mathias Mariën

18 juli 2018

10u06

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 Reizen De strandredders aan de kust hadden de eerste twee weken van juli hun handen vol. Maar liefst 597 kinderen liepen verloren. “Het ziet er dus naar uit dat het record van 2003 verbroken zal worden. Toen liepen er in de volledige maand juli 914 kindjes verloren. Met nog zeker twee weken schitterend weer in het vooruitzicht weten de strandredders dus al aan wat ze zich kunnen verwachten”, zegt An Beun van de Kustreddingsdienst.

In Oostende liepen in het eerste deel van juli al 226 kinderen verloren. In Blankenberge zijn dat er 156. Zeebrugge en Bredene sluiten de rij met respectievelijk 5 en 2 kinderen. Om het ‘zomerrecord’ uit 2003 te breken, zal het warme weer nog lange tijd moeten aanhouden. Toen liepen maar liefst 2.485 kinderen verloren. In augustus liep de teller toen op tot 1.359.

De meeste kinderen worden binnen de tien minuten terug bij hun ouders of begeleider gebracht. Dat toont volgens IKWV aan dat de gratis anti-verdwaalarmbandjes van Maya De Bij en Bumba goed werken. 750.000 bandjes worden verdeeld via de toeristische diensten, de redders, de lijnwinkel, EHBO-posen en dagbladhandelaars. Toch rekent IKWV ook op de verantwoordelijkheidszin van de ouders die hun kinderen goed moeten inlichten en ze nooit onbegeleid in het water mogen laten gaan.

IKWV en de redders roepen badgasten ook op om hun vuil mee te nemen. Bij de redders zijn er gratis strandafvalzakjes en peukenhouders te verkrijgen. Er is de jongste dagen heel wat te doen rond het afval op het strand. Provinciegouverneur Carl Decaluwé stelde begin deze week nog voor om mensen die hun vuil achterlaten te beboeten.

