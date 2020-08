550 Belgen in twee Intersoc-hotels in Zwitserse rode zone, vakanties honderden toeristen geannuleerd MVDB

02 augustus 2020

08u40

Bron: VRT 46 Reizen Het reisadvies voor de Zwitserse regio rond het Meer van Genève met onder meer de steden Genève, Montreux en Lausanne, is door Buitenlandse Zaken aangescherpt naar code rood. Wie bij Intersoc, de reisorganisatie van de Christelijke Mutualiteiten (CM), een reis had geboekt voor de getroffen gebieden, mag daardoor niet meer afreizen. 550 toeristen die nu al ter plaatse zijn, mogen nog blijven, maar moeten bij thuiskomst verplicht in quarantaine en zich laten testen.



In de twee Intersoc-hotels verblijven momenteel ongeveer 550 Belgische toeristen. Zij mogen hun vakantie in de hotels Fabiola (Leysin, kanton Vaud) en Les Diablons (Zinal, kanton Wallis) verderzetten, maar moeten nadien in thuisquarantaine of afzondering. Ook moeten ze verplicht worden getest op het coronavirus. De hotels sluiten nadien voorlopig de deuren.

De code rood in de regio verrast Intersoc, zegt directeur Johan Swinnen aan de VRT-nieuwsdienst. “Zwitserland kleurde heel lange tijd groen. We wisten dat er rond de stad Genève problemen waren, maar onze hotels bevinden zich in de bergen waar er relatief weinig tot geen gevallen zijn. Het verrast ons, maar we moeten nu onze hotels sluiten.”



“Onze vakantiegangers voelen zich hier veiliger dan in België, alle maatregelen worden hier goed toegepast. Nog voor het in België verplicht was, hebben wij mondmaskers in onze hotels al verplicht. Al onze gasten passen dat perfect toe. De meeste mensen zijn blij dat ze er eens tussenuit kunnen.”

“Code rood betekent dat wie terugkeert uit Leysin en Zinal zich verplicht moet laten testen en direct in quarantaine moet gaan”, zegt Intersoc nog op Facebook. “De vakantiegasten en medewerkers ter plaatse zullen de nodige informatie krijgen en begeleid worden in hun terugkeer naar België.”

Voor de hotels in Flims (kanton Graubünden), St. Moritz (kanton Graubünden) en Wengen (kanton Bern) geldt nog steeds code groen. Het reisadvies blijft hier ongewijzigd.



