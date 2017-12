50.000 passagiers gestrand door chaos op Heathrow, KLM schrapt 122 vluchten IJzel en sneeuw verstoren ijsvrij maken van vliegtuigen LB

07u21

Bron: ANP, The Independent 0 YT Het ijsvrij maken van de toestellen liep gisteren in het honderd omdat er meteen nieuw ijs werd gevormd op de vliegtuigen. Reizen Naar schatting 50.000 passagiers zitten vast op of rond de luchthaven van Heathrow nadat de activiteiten van luchtvaartmaatschappij British Airways zo goed als stilvielen door het winterweer. Het vertrek van meer dan 140 vertrekkende korte vluchten en 26 langeafstandsvluchten werd gisteren geschrapt. Vandaag zijn al 70 heen- en terugvluchten en 9 intercontinentale vluchten geschrapt. Daardoor zullen nog eens 15.000 passagiers hun vlucht missen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM schrapt vandaag 122 vluchten wegens de sneeuw. Daar gaat het om Europese retourvluchten die na 15.30 gepland waren.

Gisteren begonnen de vluchten vanop de drukste luchthaven van Europa (Heathrow) al in de vooravond te stremmen. De regen van de nacht van zaterdag op zondag zorgde ervoor dat het ijsvrij maken van de vliegtuigen pas kon beginnen nadat een eerste golf van toestellen was klaargemaakt. Maar de vertragingen liepen snel op: de wachtrij vliegtuigen die ijsvrij moesten gemaakt worden groeide aan terwijl het sneeuwde en ijzelde. Dat zorgde ervoor dat vliegtuigen die net ijsvrij waren gemaakt opnieuw moesten behandeld worden omdat er weer ijs op hun vleugels kwam te zitten terwijl ze wachtten op de toestemming om op te stijgen.

Gratis omboeken

Ook vluchten van luchtvaartmaatschappijen Austrian, KLM, Lufthansa en Swiss Air vanop Heathrow werden geschrapt. De krant The Independent becijferde dat door de chaos op Heathrow 27.000 passagiers vastzitten in Londen, 20.000 in andere Europese luchthavens en nog eens 3.000 passagiers in luchthavens elders in Groot-Brittannië wier vluchten werden omgeleid. British Airways biedt passagiers die voor vandaag een vlucht hadden geboekt de kans om tot volgende week maandag een alternatieve vlucht te nemen, zonder meerkost.

Schiphol

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor vandaag alvast 122 vluchten geschrapt wegens de verwachte sneeuwval. Het gaat om retourvluchten die na 15.30 uur vliegen naar vooral Europese bestemmingen. Gisteren moesten door de hevige sneeuwval al 282 retourvluchten van KLM geannuleerd worden. Andere vluchten vertrokken met vertragingen, die konden oplopen tot wel vijf uur. Morgen wordt vanaf ongeveer 15.30 uur opnieuw sneeuw verwacht op de luchthaven van Schiphol.