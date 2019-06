Weekendtrips Gesponsorde inhoud 5 x reizen naar rust De mooiste natuurbestemmingen, ter waarde van één treinticket Aangeboden door NMBS

26 juni 2019

08u00 0 Reizen Het lijkt soms moeilijk te geloven – zeker midden in de hectiek van de werkweek - maar rust, ontspanning en eindeloze stilte zijn vaak dichterbij dan je denkt. Het enige wat je nodig hebt is een treinticket naar de juiste bestemming, en voor je het weet sta je midden in de natuur. Op deze plekken wandel je alle stress uit je lijf.

Halte Drongen: Vogels spotten op de Asselroute

Op amper een kwartiertje stappen van het station van Drongen ligt het beginpunt van de Assels wandelroute, goed voor 6 kilometer rust en stilte. Deze prachtige wandeling in het Leiemeersen gebied loopt langs natuurgebied de Assels waar je weidevogels kan spotten in de kijkhut, en langs de Leie, die je eventueel ook even kan oversteken met het veerpont.

https://www.tov.be/nl/assels-wandelroute

Halte Sint-Joris-Weert: Genieten in het Meerdalwoud

Samen met Heverleebos en het Egenhovenbos vormt het Meerdaalwoud bij Leuven het grootste gemengde loofbos van Vlaanderen, maar liefst 2050 ha wandelplezier verzekerd dus! Je vindt er een grote verscheidenheid aan bomen en struiken (waaronder eiken van meer dan 300 jaar oud!), en een rijk dierenleven. Of je nu liever op je gemak wat gaat kuieren, of je kiest om een van de vastgelegde wandelroutes te volgen… genieten doe je hier altijd. Ook leuk: voor kinderen zijn er speciale speelzones voorzien met touwen, klimpalen, boomstambeesten en nog meer spelplezier.

https://www.natuurenbos.be/meerdaalwoud-en-heverleebos

Halte Genval: Meer van Genval

Kom jij tot rust aan het water? Spoor dan eens naar Genval, en breng een dagje door bij het meer. Op het water zelf worden verschillende watersporten beoefent, en rondom het meer is het gebied bosrijk en ideaal voor lange wandelingen. Het uitzicht op de prachtige gebouwen uit de Belle Epoque krijg je er gratis bij.

https://www.beleefwaalsbrabant.be/nl/meer-van-genval

Halte Hoboken-Polder: Oog in oog met wilde runderen in de Hobokense Polder

Tussen de Schelde, de Antwerpse industriezone en de gemeente Hoboken ligt de Hobokense Polder, een parel van rust en wilde natuur op een boogscheut van “’t Stad”. Hier wandel je langs sloten, moerassen en rietschorren, maar ook over graslanden en door jonge eikenbossen. Speur naar vogels in de unieke kijkhut en schrik niet als je plots oog in oog komt te staan met de imposante (maar zachtaardige) Gallowayrunderen die hier vrij grazen in het begrazingsblok.

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/hobokense-polder

Halte Bornem: Wandelen in stilte op het stiltepad van Hingene

In Vlaanderen werden 9 gebieden uitgeroepen tot ‘Stiltegebied’: gebieden waar natuurlijke geluiden van fauna en flora overheersen, en waar het vanzelfsprekend heerlijk wandelen is. In het stiltegebied van Bornem kan je zowel in Weert als in Hingene een stiltepad volgen, maar vooral dat van Hingene is makkelijk vanaf het station van Bornem bereikbaar.

https://www.rlsd.be/wat/recreatie/stiltegebied/6363

Je weekend begint al in de trein.

Meer leuke reisideeën vind je op xxxxxxxxx.

Wist je dat je tot 50% goedkoper kan reizen in het weekend? Meer info vind je hier.