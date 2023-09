5 tips om de prijs van je hotelkamer te drukken: “Soms vind je vijf verschillende prijzen voor dezelfde kamer”

Op reis met een kind dat niet van jou is? Zorg ervoor dat je deze vijf dingen op voorhand in orde brengt

Met je kleinkind naar de Ardennen of de beste vriendin van je dochter meenemen op reis naar Spanje? Het zijn leuke vakantieplannen, maar naast een grote verantwoordelijkheid brengen ze ook praktische implicaties met zich mee. Wanneer heb je een Kids-ID nodig? En moet je een extra bijstandsverzekering afsluiten voor als het kind z’n been breekt? Experten Barbara Van Speybroeck (Assuralia) en Hannah Wellens (CM) overlopen in vijf stappen wat je in orde moet brengen als je reist minderjarige kinderen die niet van jou zijn.