5 originele bestemmingen voor een citytrip in de UK Kristina Rybouchkina

25 februari 2020

11u45

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop De brexit is officieel ingegaan. Maar omdat we in een overgangsfase zitten, verandert er het komende jaar niet veel voor vakantiegangers. Je kan over het kanaal nog zonder extra roamingkosten mobiel surfen, je identiteitskaart geldt tot op heden als reisdocument en ook je Europese verzekering blijft gewoon geldig. 2020 is dus hét moment om nog zonder gedoe enkele parels in het Verenigd Koninkrijk te ontdekken.

Bath, Engeland

Als het gaat over citytrippen in Engeland, is Londen doorgaans the usual suspect. Wil je jouw bezoek aan de hoofdstad een tikkeltje specialer maken? Combineer het met een overnachting in Bath, op slechts anderhalf uur treinen van Paddington Station. Het schilderachtige stadje werd gesticht door de Romeinen rond de enige natuurlijke warmwaterbron van Engeland. Hoewel de Romeinse baden (zie foto) vandaag niet meer in gebruik zijn, blijven ze de bekendste bezienswaardigheid. Al vormen de historische straten van Bath vol elegante georgiaanse architectuur eigenlijk op zich al de mooiste attractie.

(lees verder onder de foto)

Dundee, Schotland

Tot het hypermoderne designmuseum V&A Dundee twee jaar geleden de deuren opende, had haast niemand van de stad gehoord. Intussen beginnen reizigers er stilaan hun weg naartoe te vinden. Niet verwonderlijk, want naast de verschillende impressionante musea schieten hippe hotels, koffiebars, restaurants en cafés hier als paddenstoelen uit de grond. Perfect voor trendsetters die eens de platgetreden Schotse paden willen verlaten.

(lees verder onder de foto)

York, Engeland

Shop je graag tijdens een citytrip? Rep je dan naar York. Met zijn ontelbare boetiekjes en winkels vol hebbedingen is de stad een walhalla voor shopaholics. De bekendste winkelstraat is The Shambles. Niet alleen door de vele leuke adresjes, ook omdat de knusse middeleeuwse steeg de inspiratiebron zou zijn geweest voor tovernaarswinkelstraat Diagon Alley. Zelfs als je geen band hebt met Harry Potter, raak je wel betoverd door de unieke sfeer die hier hangt. Bezienswaardigheden als de gotische York Minster, de goed bewaarde stadsomwalling en Clifford’s Tower katapulteren je verder terug naar het verleden. Mag de reis nog wat avontuurlijker? Dan is een 3-daagse minicruise naar York (€ 98) ook het overwegen waard.

(lees verder onder de foto)

Londonderry, Noord-Ierland

Doet de naam Londonderry of Derry een vaag belletje rinkelen? Daar zitten de tragische gebeurtenissen van Bloody Sunday vast voor iets tussen. Britse soldaten schoten hier op 30 januari 1972 veertien ongewapende Ierse burgers dood tijdens een vreedzame demonstratie. De ommuurde stad draagt duidelijk de sporen van die noodlottige dag en het aanslepende conflict tussen katholieken en protestanten. Interessant voor wie zich hierin wil verdiepen. Trouwens, niet alleen geschiedenisfanaten maar ook foodies komen hier aan hun trekken. Londonderry werd al eerder uitgeroepen tot dé foodie destination in Ierland en blijft culinair hoge ogen gooien. De stad is tegenwoordig extra populair, mede door het succes van de grappige Netflix-sitcom Derry Girls.

(lees verder onder de foto)

Cardiff, Wales

Wales is een beetje een underdog op vlak van reizen naar het Verenigd Koninkrijk. Zonde, want het land van kastelen, legenden en de schitterende Welshe taal heeft heel wat verrassingen in petto. Hoofdstad Cardiff is de perfecte uitvalsbasis, met als eigen hoogtepunten onder meer Cardiff Castle, het levendige havengebied Cardiff Bay, de historische Cardiff Market en de victoriaanse winkelgalerijen in de binnenstad.

Bekijk nog andere leuke uitstappen op HLN Shop



(lees verder onder de foto)

Lees meer:

Magisch Italiaans dorpje dreigde te ‘sterven’ tot er toegangsgeld werd gevraagd om het te bezoeken. En een mirakel voltrok zich

Safari in Kenia of cruise naar Antarctica? Deze reisorganisaties specialiseren zich in unieke reizen

Zo krijg je meer beenruimte op het vliegtuig: ‘de truc met rij 12’ en de pluszone in de lucht