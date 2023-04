5 originele activiteiten in en rond Nausicaá, het grootste aquarium van Europa: “En ook de omgeving is de moeite waard voor een meerdaags verblijf”

Pretparken in ons land te duur? Alle dierentuinen al bezocht en de speeltuintjes in de buurt platgelopen? Dan is Nausicaá, net over de grens in het gezellige Boulogne-sur-Mer echt een mooi alternatief. Staan zeeleeuwen trainen en roggen aaien op je bucketlist? Wil je graag een virtuele duik nemen met een walvishaai of weet je graag waar je heerlijk kan logeren? Wij namen de proef op de som.