49 landgenoten in Cuba met 32 uur vertraging op vlucht naar Madrid gezet

17 augustus 2018

09u30 32 Reizen De 49 landgenoten, die vastzaten in Cuba op de luchthaven van Varadero, zijn deze nacht om 02.00 uur met 32 uur vertraging op een vlucht naar Madrid gezet. De reizigers kwamen normaal woensdag naar huis, maar het vliegtuig dat hen oppikte, was te klein om alle passagiers mee te nemen. Wat er in Madrid zal gebeuren, weten ze nog niet.

De vlucht van zondag van Varadero naar Brussel was vertrokken met 18 uur vertraging wegens problemen aan een motor van het vliegtuig. Bij een tussenlanding in Jamaica kwam er nog 2 uur vertraging bij.

Toen het toestel landde, is het daar aan de grond gebleven. Tui heeft intussen een ander kleiner vliegtuig naar Cuba gestuurd om de reizigers op te pikken. Dat meldt een passagier die op de vertraagde vlucht van zondag zat. De reizigers werden wel meteen op de hoogte gebracht en vrij snel overgebracht naar een hotel in de buurt van de luchthaven.

De landgenoten die nu op de vlucht naar Madrid zitten, waren in paniek en zijn vooral boos dat niemand van Tui hen iets heeft laten weten.

"Eerst en vooral onze oprechte excuses voor deze grote vertraging en we beseffen dat de communicatie een stuk beter kon. Wegens technische problemen moesten we een ander toestel inzetten en helaas was dit toestel kleiner, zodat we voor de overige passagiers een andere vlucht moesten zoeken. We kunnen meegeven dat iedereen ondertussen onderweg is naar Brussel en dat er natuurlijk gecompenseerd zal worden", liet TUI in een sms weten aan de reizigers.