4 x verrassende bestemmingen: ga jij straks ook ver op reis? Mét de kinderen?

18 december 2018

17u20 0 Reizen Uit een enquête van TUI blijkt dat we met onze kinderen vooral in eigen land of bij de buren op vakantie gaan. Wie wat verder weg trekt, reist veelal naar Zuid-Europa - met Spanje als koploper - en ook Scandinavië is on trend. 61% ziet een langeafstandsvlucht met kids niet zitten… En toch bestaan er verre bestemmingen die verrassend leuk zijn met je kroost én die de hustle van een lange vlucht meer dan waard zijn. Kijk, droom en laat je overtuigen.

IDEAAL VOOR + 4 JAAR

Parelwitte zandkastelen bouwen op...

KAAPVERDIË

In de Atlantische Oceaan ter hoogte van Senegal liggen de Kaapverdische eilanden, waarvan Boa Vista en Sal de meest bekende zijn. Het zijn de ideale bestemmingen voor kinderen die houden van zand en zee (voor elk kind dus) en de temperatuur haalt hier het hele jaar door minstens 20 graden. Zijn je kinderen nog klein en kan je ook op reis buiten de schoolvakanties? Zoek.niet.verder.

Hoe lang vliegen : 7u

Beste reistijd : april t/m juni en oktober en november

Top 3 doen met kids :

* Snorkelen nabij een scheepswrak

* Schildpadden, haaien en walvissen spotten

* Drijven op het zoutmeer van Pedra de Lume

IDEAAL VOOR + 6 JAAR

Leeuwen en olifanten spotten in...

TANZANIA

Weinig spreekt meer tot de verbeelding van jong en oud dan een safari. Petje op, verrekijker vast, camera in de aanslag. Zoek samen naar olifanten, leeuwen, neushoorns, buffels en luipaarden en rust na je safari uit op de paradijselijke stranden van het eiland Zanzibar. Kinderen zee en strand, jij cocktail en hangmat.

Hoe lang vliegen : 10u

Beste reistijd : mei t/m oktober

Top 3 doen met kids :

* Op zoek gaan naar de ‘Big Five’ en afvinken maar!

* Een bezoekje brengen aan de Masai, een kleurrijke nomadische stam

* Hangmatfun onder een palmboom

IDEAAL VOOR + 8 JAAR

Tempels beklimmen in…

MEXICO

Mexico is een geweldige bestemming als je kinderen geboeid zijn door geschiedenis (de Maya cultuur), zin hebben in avontuur (de jungle in!) en graag plezier maken in het water (zwemmen in een grot). Bovendien zijn eten en drinken hier een aanrader. Waar de maïspannenkoeken een succes zijn bij kinderen, geldt hetzelfde voor margaritas bij ouders.

Hoe lang vliegen : 11u

Beste reistijd : maart t/m juni én oktober

Top 3 doen met kids :

* Beklim in Cobá een oude piramide van de Maya’s en kijk uit over de jungle

* Zoek het avontuur op: rijd met een quad door de jungle, loop over een hangbrug, ga kajakken in een lagune, vlieg naar beneden via een zip-line (= kabelbaan) en zwem in een cenote of grot

* Leer zelf taco’s en tortilla’s maken

IDEAAL VOOR + 12JAAR

Raften op een rivier in...

WEST-CANADA

Zitten je kinderen in België te vaak binnen? Kies dan voor een outdoor holiday in Canada. West-Canada bezoek je vooral voor de ongerepte en diverse natuur. Van woestijnen tot besneeuwde bergtoppen. Unplug, ontdek, geniet.

Hoe lang vliegen : 12u (via Amsterdam)

Beste reistijd: maart t/m oktober

Top 3 doen met kids:

* Geniet van de natuur: kristalheldere meren, indrukwekkende watervallen, besneeuwde bergtoppen, regenwouden, fjorden, gletsjers en woestijnen

* Ga op berenexcursie (maar spot ook herten, wolven, wapiti’s en coyotes)

* Waterfun: wild raften, rustig kajakken of opwarmen in de hot springs (warmwaterbronnen)

5 x tips: verre reizen met kinderen

1. Zorg voor een goede voorbereiding (inentingen, accommodaties, documenten, …)

2. Pas je reistempo aan en relax voldoende

3. Vlieg ’s nachts en kom uitgerust aan

4. Neem wat lekkers mee van thuis (zoals een pot choco)

5. Vergeet de EHBO-kit niet

TUI biedt je een heleboel rondreizen naar deze ver-weg-bestemmingen, op maat van families. Er kan op een rustig tempo gereisd worden en je kan telkens kiezen voor een kidsproof hotel . Check bijvoorbeeld hotel Xcaret in Mexico, met een ‘All Fun Inclusive’ formule, met onder andere een uitstapje naar een natuurreservaat (papegaaien spotten!), een avontuurlijke expeditie via een hangbrug naar een indrukwekkende waterval en een boottochtje met live muziek van een Mariachi band.

