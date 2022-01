3.200 jongeren die gaan skiën met CM-jeugddienst Kazou hebben vaccinatie- of herstelcertificaat nodig

Tijdens de krokusvakantie willen 3.192 jongeren en 452 vrijwilligers op skivakantie gaan met Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit (CM). Omdat niet alle landen dezelfde regels hanteren rond coronacertificaten, heeft Kazou beslist dat wie meereist een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat nodig heeft, zo meldt de jeugddienst vanavond in een persbericht.

Lees alles over het coronavirus in ons dossier.

"Het is voor ons organisatorisch onhaalbaar om via testen ter plaatse tijdens je buitenlandse vakantie je CST geldig te houden", zegt Seppe Van Pottelbergh, communicatieverantwoordelijke van Kazou. "Kazou kiest daarom resoluut voor een 2G-regel: een geldig vaccinatie- of herstelcertificaat, en dus niet via test(s). Dit wil zeggen dat je op onze vakanties een coronapaspoort nodig hebt."

Voor een aantal van de bestemmingen van Kazou - Frankrijk, Tsjechië, Slovenië, Spanje en Zwitserland - stelt er zich eigenlijk geen probleem. "Hier is het haalbaar voor onze jongeren om een correct coronapaspoort te hebben. Zo kunnen alvast 1.000 jongeren en 150 vrijwilligers richting de sneeuw tijdens de krokusvakantie", klinkt het.

“Helaas zijn de voorwaarden voor Oostenrijk, Duitsland en Italië een stuk strenger”, aldus Kazou. Voor die drie landen gaat het samen over 2.271 jongeren die met de jeugddienst de skipistes op willen.

Geldigheid vaccinatie

In Oostenrijk en Italië wordt vanaf 1 februari de geldigheidsduur van dubbele vaccinatie vanaf 12 jaar op 6 maanden teruggebracht. Hierdoor is de vaccinatie van vorige zomer van veel van deze jongeren niet meer geldig. In Duitsland moeten alle personen ouder dan 6 jaar gevaccineerd zijn of hersteld en een negatief testresultaat (PCR-test of antigeentest) kunnen voorleggen bij binnenkomst in het land.

Quote Ook voor de gezinnen kunnen de huidige maatrege­len een ferme streep door de krokusva­kan­tie betekenen. Seppe Van Pottelbergh, Kazou

"Het is voor ons een groot vraagteken hoeveel deelnemers er op dit moment (of de komende maand) in het bezit zullen zijn van een geldig vaccinatiecertificaat en/of herstelcertificaat", stelt Van Pottelbergh. "In een ideaal scenario krijgen de jongeren al de kans om komende maand hun boosterprik te halen vooraleer hun dubbele vaccinatie niet meer geldig is. Op die manier kunnen ze van de krokusvakantie genieten zoals de gezinnen en volwassenen. Ook voor de gezinnen kunnen de huidige maatregelen een ferme streep door de krokusvakantie betekenen indien hun kinderen zich niet hebben kunnen laten vaccineren of boosteren, met als gevolg test(s) ter plaatse of worst case... niet kunnen vertrekken.”

LEES OOK: