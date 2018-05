3.198 Belgen laten in hun reisplannen kijken: de belangrijkste conclusies FT

05 mei 2018

10u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Reisje boeken? Snel even klikken of swipen dan, want zes op de tien Belgen zoeken online vliegtickets en verblijf. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van Touring die de reisplannen van 3.198 landgenoten onder de loep nam. De belangrijkste cijfers op een rijtje.

1. Koning Auto

De toeristische sector verkeert in goede gezondheid. De aanslagen van 22 maart 2016 lijken helemaal verteerd. 63% van de ondervraagden nam vorig jaar het vliegtuig, in 2016 ging het om 58% van de vakantiegangers. Zaventem zag een recordaantal passagiers vertrekken (24,8 miljoen) en ook de luchthaven van Charleroi mocht sterke groeicijfers noteren. Al kiezen we ook vaker voor de trein. 16% spoorde vorig jaar naar zijn eindbestemming (13% in 2016). De eigen auto staat nog altijd met stip op één (75%). 12% deed op reis beroep op een huurwagen.

2. Leve Europa

96% van de vakantiegangers gaat minstens een keer per jaar binnen Europa op vakantie. Dat komt omdat de Belg de citytrip maar moeilijk links kan laten liggen. Zo plant 37% ook dit jaar een stedentrip dicht bij huis. Voor een langere reis gaan we het liefst naar Frankrijk (57%), gevolgd door Spanje (29%), Nederland (26%), Italië (19%) en Duitsland (18%). Die top vijf blijft ongewijzigd. Portugal (8%), Griekenland (7%) en Kroatië zijn de sterkste stijgers. Zij kregen vorig jaar bijna twee keer zoveel Belgische toeristen over de vloer.

3. Zonnekloppers

Wie op vakantie trekt, wil vooral zon én warme temperaturen. Al is dagen bakken op het strand niet iedereen gegeven: 51% kiest ervoor tijdens zijn reis alle belangrijke bezienswaardigheden te zien. 40% gaat voor de natuur, 27% verheugt zich vooral op de lokale keuken.

4. Smartphone moet mee

Het fysieke reiskantoor is helemaal passé, behalve bij 65-plussers. Wie een reisje boekt, grijpt nu vooral naar de smartphone of het internet (60%). Bij de populairste websites: Booking, Trivago en Airbnb. Sinds de roamingkosten vorig jaar zijn afgeschaft, neemt het aantal ‘smartphone- en tabletverslaafden’ trouwens gestaag toe. Cijfers van het mobiele dataverkeer tonen aan dat het datavolume van Belgische gebruikers in het buitenland verdrievoudigd is.

5. Meer verzekeringen

Intussen sluiten ook steeds meer reizigers een annulatieverzekering af, al vinkt 48,8% die functie nog steeds niet aan (tegenover 56% in 2016). Minder goed nieuws: ongeveer 39% geeft aan niet geïnteresseerd te zijn in medische bijstand noch pechverhelping. Nochtans werd 37% al eens ziek op vakantie en stond 22% met autopech langs de weg.