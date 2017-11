208 vluchten geannuleerd: Schiphol plaatst veldbedden voor gestrande reizigers SPS

22u59

Bron: ANP 0 ANP Reizen Door een grote storing bij de luchtverkeersleiding konden vandaag urenlang nauwelijks vliegtuigen opstijgen of landen vanaf luchthaven Schiphol in Amsterdam. Reizigers ondervonden tot ver in de avond hinder. In totaal moesten 208 vluchten worden geannuleerd, meldt de luchthaven.

KLM moest tachtig vluchten annuleren. Zodra de storing eind van de middag was verholpen, probeerde de luchtvaartmaatschappij voor zo veel mogelijk mensen alsnog een vlucht te regelen. Reizigers voor wie dat niet lukte, werden ondergebracht in hotels in Amsterdam. Ook andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Easyjet, Ryanair en British Airways, kampten met annuleringen en vertragingen. Schiphol plaatste "voor de zekerheid" 250 veldbedden voor gestrande reizigers.

Morgenochtend gaan alle vluchten naar verwachting weer volgens de normale dienstregeling. Schiphol adviseert reizigers desondanks om voor hun vertrek de vluchtinformatie te controleren. De oorzaak van de storing wordt onderzocht.

ANP

ANP