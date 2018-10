2 Vlaamse wereldreizigers bundelen 7 budgetvriendelijke bestemmingen om bij weg te dromen



Redactie en Adventures Like You

19 oktober 2018

14u59 0 Reizen Stijn en Michiel zijn twee bedreven wereldreizigers. De twee tipten eerder al enkele unieke plaatsen waar je het massatoerisme kan vermijden, maar bezochten ook budgetvriendelijke oorden. Ze sommen er zeven op.

“Laat je zeker niet afschrikken door avontuurlijke reizen en het daarbij horende budget.” Volgens de ervaren reizigers kan je experimenteren met de manier waarop je je verplaatst, wat je eet en waar je slaapt. Zo zou je makkelijk wat geld kunnen besparen. “Je moet het avontuur niet noodzakelijk ver van huis zoeken", aldus Stijn en Michiel. Zij bezochten zeven verschillende bestemmingen -zowel dichtbij als verder weg- waar je behoorlijk goedkoop kan rondtrekken.

1. Cuba

Cuba, waar het communisme zegevierde, is een bijzonder land waar de tijd wel lijkt stil te hebben gestaan. Che Guevara, sigaren en koloniale gebouwen sieren de bestemming en doen het plaatje kloppen.



Je bezoekt het eiland best met het vliegtuig en die vlucht boek je beter één jaar of drie maanden op voorhand: “Dan zal je doorgaans de goedkoopste vluchten vinden." Wie reist buiten het hoogseizoen, doet dat voor zo'n 350 euro. “Sites zoals momondo.be, vakantiepiraten of travelunlimited kunnen je helpen bij het vinden van buitengewone aanbiedingen."

Eenmaal in Cuba kan je je verplaatsen met de bus, trein en taxi. “Alle drie de verplaatsingsmethoden zijn goedkoop en leveren ongetwijfeld leuke ervaringen op”, leggen Stijn en Michiel uit. “Een huurauto is duurder maar ook erg handig als je veel wil bezoeken."



Wat je ‘verspilt’ aan een huurauto maak je goed door bij mensen thuis te slapen. “Vermijd de toeristische hotels en zoek een mooi huisje met een bord ‘casa particular’ aan de gevel. Vervolgens vraag of je eens mag kijken naar de beschikbare slaapkamers (best mét airco). Wees niet beschaamd als je het maar niks vindt. Dit is een heel leuke, gezellige manier om je een echte Cubaan te wanen en je hoeft meestal niet te reserveren. Onderhandel gerust over de prijs maar reken op 20 tot 30 euro voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt.” Je kan ook altijd dineren in zo’n casa particular. “De gastvrouw zal bijna altijd voorstellen om een avondmaaltijd voor je klaar te maken." De creoolse keuken is daarbij overheerlijk volgens de reizigers. “reken hier op 8 tot 10 euro per persoon."

Periode: Je bezoekt Cuba beter niet van september tot december, dan is het orkaanseizoen. De overige maanden van het jaar is het er fijn vertoeven.



Hoogtepunten: Alejandro de Humboldt NP, Sierra Maestra, Camaguey, Cayo Coco en Cayo Guillermo, Santa Clara, Trinidad, Topes de Collantes, Cienfuegos, Peninsula de Zapata, Peninsula de Guanahacabibes, Viñales en Havana.

2. Fietsen in Italië

Wil je écht lowbudget (en milieuvriendelijk) reizen, neem dan gewoon de fiets. Volg de groene valleien of trek langs de azuurblauwe kust van stad naar stad. Al fietsend ben je verbonden met de natuur en kom je dagelijks in een nieuwe omgeving. “Smeer je kuiten in voor een geheel nieuw avontuur!”



Eurovelo.com is een site die tal van fietsroutes bundelt. “Afhankelijk van je start- en eindpunt neem je best een trein, en combineer een hogesnelheidstrein bijvoorbeeld met een nachttrein. Informeer je wel goed over je fiets als bagage, want vaak moet hij in een zak vervoerd worden.”

Daarna is het slechts een kwestie van de route uitstippelen en knooppunten volgen. “Om je daarbij te helpen bestaan er handige applicaties voor je smartphone. Via Maps.me kan je zelfs zonder internet zien waar je je bevindt."

Wanneer je op fietsvakantie bent, kom je tal van campings tegen waar je kan overnachten. “Je betaalt er gemiddeld 15 à 20 euro voor twee personen met één tent.” Avonturiers koken daar zelf hun potje op een gasvuurtje. “Maar zolang je niet in de grote steden eet, kan je ook tamelijk goedkoop op restaurant genieten van een lekker gerecht en een glas wijn."

Periode: “Vermijd de zomervakantie omwille van de temperatuur en drukte op de wegen. In juni en september is het vaak nog zonnig en zijn de campingprijzen bovendien goedkoper.”

Hoogtepunten: Venetië, Turijn, de Toscaanse heuvels, de oversteek van de Apennijnen en Cinque Terre

3. Peru

Het bekende Machu Picchu, poncho’s en de panfluit zijn allicht de drie meest bekende beelden van Peru. Maar het land heeft veel meer te bieden dan de typische postkaartjes. Vulkanen, valleien, hooggebergtes, een woeste kust, en de Amazone zijn slechts enkele voorbeelden.



Net zoals naar Cuba, neem je best het vliegtuig naar Peru. Het land ligt in het westen van Zuid-Amerika en een vlucht kost volgens Michiel en Stijn minstens 500 euro. “Controleer vluchten die vanuit Brussel of Amsterdam vertrekken. Eens je in Peru arriveert, is het leven er erg goedkoop." Het land is groot, maar de meeste bezienswaardigheden liggen in het zuidelijke deel. Er rijden frequent bussen en die bussen zijn meteen de beste manier om je te verplaatsen. “Voor wie echt haast heeft, zijn de binnenlandse vluchten ook niet zo duur.”

De gastverblijven of ‘Guesthouses’ in Peru zijn volgens de jonge reizigers de leukste manier om te overnachten: “Ze zijn schoon, gezellig en je kan er ’s avonds een babbeltje slaan met andere toeristen.” Op voorhand reserveren kan maar is niet noodzakelijk. Er is voldoende plaats en keuze. “Een tweepersoonskamer kost 25 tot 35 euro.”

Het nationale gerecht is de cuy. Zegt je dit niks? Geen paniek, Peru heeft een geweldig lekkere keuken en veel Westerse restaurants. In je guesthouse kan je meestal ook lekker eten. “Reken op zo’n 10 euro per persoon.”

Periode: “Van mei tot september heb je de minste regenval. Houd er rekening mee dat je vaak in het hoge Andesgebergte rondtrekt, waardoor het wat koeler kan zijn.”



Hoogtepunten: De Peruviaanse jungle (met een overdaad aan wilde dieren) in Tambopata, Cuzco, Machu Picchu (kies voor de Salkantay-trek in plaats van de platgetreden Inca trail), Puno (Titicaca-meer), Colca canyon en Arequipa.

4. Bosnië

De post-Joegoslavische Balkan is voor velen nog onbekend terrein. Landen zoals Bosnië en Herzegovina bieden ongerepte natuur, doorklieft door turquoise riviertjes en pittoreske dorpjes. De recente oorlog heeft duidelijk sporen nagelaten bij de gebouwen en bevolking. Toch verwelkomen de ‘locals’ je met open armen.



Naar Bosnië kan je makkelijk met de auto rijden. Het land ligt 1.500 kilometer verwijderd van Antwerpen en op je tocht kan je nog halt houden in Barcelona en Rome. “Je reist grotendeels op de vlotte wegen door Duitsland en hoeft geen Zwitsers vignet te betalen.” Wie toch met het vliegtuig wil gaan, doet dat tamelijk goedkoop: “Tickets naar Sarajevo vind je voor minder dan 200 euro.

Ter plaatse huur je best een auto als je er zelf niet mee tot daar reisde: “Een kleine wagen kost er zo’n 30 euro per dag en is perfect voor een reizend duo.” Tussen de grote steden rijden ook bussen en lokale apps bieden voor een prikje vrije plaatsen aan in particuliere auto’s.

Lowbudgetreizigers kunnen het hart ophalen bij de talrijke Couchsurfing-hosts doorheen het land. Sarajevo biedt meer dan 3.000 gratis slaapplaatsen aan via Couchsurfing.com. “Selecteer een toffe gastheer of –vrouw online en leer elkaar even kennen voor je elkaar bezoekt. Het platform hecht erg veel belang aan veiligheid waardoor je altijd safe zit.”

Ćevapčići is de lokale variant van een hamburger of pita en vind je zowat op elke straathoek. “Vlees staat centraal in de Bosnische keuken en dat zal je geweten hebben!”

Periode: Bosnië bezoek je het hele jaar. “Koud in de winter of warm in de zomer, wat je leuk vindt."



Hoogtepunten: De legendarische brug in Mostar, het derwisj-huis in Blagaj, Tito’s bunker, Banja Luka, Sarajevo, de watermolens in Jajce en de watervallen in Kravica.

5. Botswana

Botswana is een minder gekend safariland toch is het een mekka voor natuurliefhebbers. De grootste inlandse rivierdelta ter wereld ontvangt ontelbaar veel dieren en een natuurpark herbergt de grootste olifantenpopulatie van Afrika. In Botswana mag je via selfdrives door de wildparken cruisen en kan je overnachten onder een sterrenhemel waarbij je je ogen niet gelooft.



Botswana ligt in het zuiden van het Afrikaanse continent en landen op de hoofdstad is vaak erg duur. Je boekt dus best een vliegtuigticket naar Johannesburg – vaak voor minder dan 400 euro- en steek de grens vervolgens over naar Botswana. Eenmaal daar kan je een 4x4 jeep huren. “Dat is een must in de wildparken en trouwens behoorlijk goedkoop als je hem in Johannesburg huurt." Let op: “Laat je ook niet verrassen door vlotte wegen die er plots erg slecht aan toe zijn!”

Slapen doe je volgens de twee avonturiers het best in de Afrikaanse wildernis: “Wat is er machtiger dan je tent opzetten op de lokale campings middenin de natuur of slapen in een tent bovenop je jeep?”

Het Afrikaans eten omschrijven de twee als: “Braai, braai en nog eens braai”. Dat is een woord voor barbecueën op z’n Zuid-Afrikaans. “Het sappige vlees is vaak afkomstig van een koedoe of antilope bij gebrek aan Vlaamse koeien of varkens.”

Periode: “Van mei tot oktober heb je tijdens het droogseizoen het meeste kans om veel wild te zien.”



Hoogtepunten: Okavango-delta, Moremi, Chobe en een uitstap naar de Victoria-watervallen, net over de grens in Zimbabwe.

6. Marokko

Marokko in Noord-Afrika is een ruw land met parels van steden, een bloedhete woestijn, hoge bergen en een ruwe kust. Je waant je terug in de oudheid, maar vindt er ook erg moderne stadsdelen.



Ryanair vliegt voor zo’n 70 euro naar Marrakesh. Als je geluk hebt, geraak je er met promoties zelfs nog goedkoper. Aan de ferry, vanuit Spanje, geef je vaak meer geld uit dan aan een vlucht. Ter plaatse zijn zowel de trein in het noorden als de bus in het zuiden frequente, comfortabele en betrouwbare alternatieven voor een huurauto.

“Met reisconcepten zoals GoEco, WorkAway, GivingWay en HelpX kan je in Marokko honderden gastverblijven vinden waar je je echt kan engageren voor lokale initiatieven die je onderdompelen in het lokale leven. In ruil voor (vrijwilligers)werk krijg je verblijf en eten aangeboden.” Het vrijwilligerswerk varieert: van helpen op de boerderij tot mensenrechtenwerk.

Periode: “Marokko is het hele jaar door prachtig. In de winter kan je zelfs skiën in Oukaimeden nabij de Toubkal. De maanden rond de zomervakantie zijn ideaal voor een actieve vakantie. Van juni tot augustus kan het er wel erg warm zijn. In het Atlasgebergte kan het dan weer behoorlijk koud zijn, zelfs in de zomer."



Hoogtepunten: De Koningssteden Fes, Rabat, Meknes en Marrakesh, de soeks van Casablanca, de blauwe straten van Chefchaouen, Essaouira, het Atlasgebergte met de Toubkal en de Saharawoestijn aan Merzouga

7. Cambodja

Het land van de verscholen tempels in de jungle, noedelsoep met kip en hangmatten. Hier vind je rust, hoogstaande cultuur en het eeuwige leven.



“Zuidoost Azië is een heel eind vliegen waardoor je toch op 600 euro moet tellen. Tenzij je naar Bangkok vliegt." Een vlucht naar Bangkok kost ongeveer 450 euro. Daar kan je vervolgens een goedkope bus nemen om de grens naar Cambodja over te steken. Dat zou zo'n vijf uur in beslag nemen. Door met de bus te reizen wordt je geduld wel op de proef gesteld. “Daarom kan je korte afstanden beter afleggen met een tuk-tuk, een bromfiets met een gammel bakje met vier krappe zitplaatsen. Maar tuk-tuks zijn spotgoedkoop en best wel leuk.”

Ook Cambodja halen reizigers hun hart op in de gastverblijven: de perfecte slaapplaats. “Je vindt er steevast een leuke en gezellige inrichting en een schoon sanitair. De basic kamers zijn inderdaad erg eenvoudig, maar kosten slechts 6 tot 10 euro. Ze zien er trouwens hetzelfde uit als de luxe suites wanneer het licht uit is.”

De beste optie -en veiligste keuze voor je buik- is volgens Michiel en Stijn gewoon eten in je guesthouse: “Voor 5 euro ontvang je een lekkere maaltijd.” Nadat je twee weken eet en slaapt in zo'n gastverblijf heb je dat duurdere vliegticket al ruimschoots gecompenseerd.

Periode: “Wat dacht je van Nieuwjaar in je zwembroek? Tijdens onze winter is het in Cambodja droogseizoen en aangenaam warm, zonder de verstikkende en kleverige hitte.”



Hoogtepunten: Angkor Wat (neem een 3-dagenticket), de stranden en omliggende eilanden van Sihanoukville, Ream Nationaal Park, Phnom Penh, en het noorden aan de Mekong-rivier aan de grens met Laos.

Heb je nog vragen, wil je tips of uitleg over een bestemming? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Michiel en Stijn. Of volg hun avonturen op de blog, instagram en facebook.