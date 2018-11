2 Vlaamse avonturiers trekken de wereld rond en delen 7 adembenemende natuurwandelingen AW Adventures Like You

12 november 2018

15u31 0 Reizen Michiel en Stijn zijn twee dertigers die naast hun job graag de avonturier uithangen. En ze bezochten er -na enkele jaren reizen- al heel wat mooie bestemmingen. Die delen ze met de wereld via sociale media waaronder Michiel en Stijn zijn twee dertigers die naast hun job graag de avonturier uithangen. En ze bezochten er -na enkele jaren reizen- al heel wat mooie bestemmingen. Die delen ze met de wereld via sociale media waaronder Instagram . Dit keer trokken de mannen op wandeltocht.

Wandelen is hip, ontspannend én gratis. In de Ardennen, aan de kust, dichtbij of veraf, overal heb je verborgen plekjes waar je prachtige wandelingen kan maken. Michiel en Stijn kozen er zeven adembenemende trektochten uit. Ideaal om de beentjes eens goed te strekken, adembenemende uitzichten incluis en avontuur op z’n best.

1. Havasupai - Amerika

Supai is een verborgen indianendorpje dat zich bevindt in de grootste kloof ter wereld, de Grand Canyon. De Havasupai canyon is volledig indianengebied, en is gekend voor zijn prachtige turquoise watervallen. De kloof loopt helemaal tot aan de Coloradorivier, diep in de Grand Canyon.



Je start de wandeling aan de heuveltop. De afstand tot aan het dorpje Supai bedraagt zo'n 13 kilometer. Daarna wandel je nog eens drie kilometer tot aan de camping en Havasu Falls. Het is een aanrader om ter plaatse minstens een keer te overnachten. Zo moet je je niet haasten om te genieten van de prachtige omgeving. Wil je tot helemaal aan de Colorado stappen, tel je er nog eens 14 kilometer bij (alleen heen). Dus plan daar maar een extra dag voor in. Die extra kilometers zijn in ieder geval de moeite waard, want je passeert nog tal van schilderachtige watervallen: Mooney Falls en Beaver Falls. In die laatste kan je trouwens zwemmen, heerlijk!

Let op, er mogen een maximum aantal toeristen in de canyon. Op voorhand reserveren (enkel telefonisch) is noodzakelijk, zowel voor de camping bij Havasu Falls en de lodge in Supai.

Je kan natuurlijk ook pech hebben en arriveren tijdens een flash flood. Tijdens ons bezoek in september waren sommige wandelpaden weggeveegd. De rivier en watervallen waren troebel en bruin. Gelukkig herstelt de natuur er zich eens zo snel.

2. Trolltunga - Noorwegen

Deze gekende rots (trolltunga = trollentong) boven een fjord is immens populair, en terecht. Wat een vergezicht heb je hier. Hoe gek kan de natuur zijn? Minpuntje: in de zomermaanden moet je helaas lang aanschuiven voor die éne foto. Makkelijk op te lossen door Noorwegen in april te bezoeken. De landschappen liggen er dan wit bij, er zijn amper toeristen en je hebt veel kans op mooi weer.



De tocht naar de prachtige rots is 27 kilometer lang (heen en terug). Als je zoals wij door de metershoge sneeuw wil ploeteren, moet je sneeuwraketten dragen en ter plaatse overnachten. De tocht enkel neemt immers zo'n zes tot acht uur in beslag. Een goede voorbereiding en een dosis gezond verstand zijn dus een must. Enkele zaken waar je bijvoorbeeld rekening mee moet houden: wandel enkel bij mooi weer waardoor de kans op lawines kleiner is, en neem best een stap-app mee met GPS zoals Maps.me. Vergeet verder geen eten mee te nemen en voldoende drinken.

Je kan je tentje en een dikke slaapzak meenemen maar er is verderop ook een (onbemand) hutje met bedden waar je een vrij bedrag in een potje steekt. Daar kan je nagenieten van de dag met een adembenemende zonsondergang boven het fjord.

3. Salkantay trek - Peru

De Salkantay is een berg van 6.271 meter hoog in het Andesgebergte. Deze wandelroute is gericht op natuurbeleving met veel uitzichtpunten over de Andes en een prima alternatief voor de platgetrapte Inca trail. Bovendien is de Salkantay minder toeristisch en goedkoper dan de Machu Picchu. In totaal zou je vier dagen onderweg zijn.



De eerste twee dagen wandel je rond de Salkantayberg en steek je een pas over van 4.600 hoogtemeters. Hoofdpijn kan door de hoogte wel eens voorkomen. De eerste dag kan je een gletsjermeer bezoeken op 5.000 meter hoogte. Nog eens 400 meter stijgen dus, maar het is het oh zo waard! Vervolgens breng je twee dagen in een soort regenwoud door waar je veel kolibries en watervalletjes ziet en waar je ’s avonds kan relaxen in een warmwaterbron. Ideaal voor je zware benen! Je komt ’s avonds op dag vier aan in Aguas Calientes, het dorp aan de voet van Machu Picchu.

Ook deze wandeltocht kan je beter op voorhand boeken bij een organisatie. Zij zorgen voor een gids, overnachtingen in tent, drinken, bagage-ezels, toegang tot de warmwaterbron, een hotel in Aguas Calientes, een treinticket naar Cusco en ze leggen ineens ook jouw toegangskaartje vast voor Machu Picchu. Dat alles voor zo'n 200 euro. Reserveren doe je best enkele maanden op voorhand aangezien het erfgoed ook een maximum bezoekersaantal hanteert.

4. Markha Valley Trek - Indië

Natuurlijk moesten we ook het dak van de wereld, de Himalaya, bezoeken. En wil je er wandelen, is Leh in Indië de perfecte uitvalsbasis. Er vertrekken talrijke wandelroutes met verschillende moeilijkheidsgraden. Wij wandelden de Markha Valley Trek met een fijne afwisseling tussen de cultuur van Ladakh en de ontzagwekkende rotspartijen. Hoewel dit een populaire trek is, is hij best pittig en vraagt hij een paar geoefende benen en heel wat doorzettingsvermogen om over de hoge bergpassen met hun felgekleurde vlagjes te kruipen en doorheen de ijskoude rivieren te waden.

Je start de trekking in Spituk, op een uurtje van Leh. Daarna wandel je op zo’n zes dagen langs de ruïnes van Markha en Hankar door het Hemis National Park en eindig je bij het afgelegen Hemis-klooster. Hét hoogtepunt was voor ons het bereiken van de Kongmaru La-pas op zo'n 5.100 meter hoogte. Met knikkende knieën en een licht hoofd stonden we ademloos voor ons uit te turen naar het Ladakh-massief en de Zansskar-bergketen, met in de verte zicht op de K2.

Een lokale privé-gids brengt je langs de besneeuwde toppen, de panoramische vergezichten en uitgestrekte hoogvlaktes. Ondertussen brengt een kok je bagage met paarden naar de volgende stop en zet hij je tent op. De maaltijden zijn altijd erg simpel, maar smaken eens zo goed na acht uur wandelen. Je plant de trip best tussen juni en september. Boek je arrangement bij één van de vele reisagentschappen in het centrum van Leh.

5. Fimmvörðuháls - IJsland

De Laugavegur-trekking tussen Landmannalaugar en Pórsmörk is ongetwijfeld de populairste wandelroute van IJsland. Volgens National Geographic staat deze op de derde plaats van mooiste wandelingen ter wereld.



Vanuit Pórsmörk kan je daarnaast ook verder stappen over de Fimmvörduháls-pas naar Skógar – of andersom. Als je vertrekt vanaf de iconische waterval Skogafoss, start je met een stevige klim die je tot bovenaan de waterval brengt. Daarna volg je de Skogarivier, totdat je een desolaat stukje IJsland bereikt. De rivier gidst je doorheen de Eyjafjallajökull en de Mýrdalsjökull, twee indrukwekkende gletsjers. Het maanlandschap eindigt aan het hoogste punt van je route waar een berghut staat. Daar kan je overnachten, als de trip van 25 kilometer je te te veel lijkt voor een dag wandelen.

Het tweede gedeelte van de route is alvast makkelijker. Je daalt namelijk af naar de groene Pórsmörk-vallei met een reusachtige rivierbedding. Eenmaal beneden in het dal kom je de Básar-hut tegen waar je kan overnachten. Wij hebben echter de rivier overgestoken langs de verplaatsbare bruggen naar de Volcano Huts waar je kan kamperen, een hutje huren of overnachten in een heuse glamping-tent. De afstand tot aan de chique kampeersite bedraagt nog eens zo'n zes kilometer. Je wordt ter plekke beloond met een warme sauna en geothermisch warmwaterbad. Klim voor een belachelijk adembenemend uitzicht over de vallei zeker even naar Valahnukur, voordat je verder reist.

6. Sendero los Quetzales - Panama

Dit geweldige wandelpad start in het pittoreske dorpje Boquete, aan de voet van de vulkaan Baru, in het uiterste westen van Panama. Je kan ook starten vanuit het hoger gelegen Cerro Punta, maar de meeste dagtrippers maken een lus vanuit Boquete. Op je tocht doorheen de weelderige jungle van het feeërieke nevelwoud, passeer je langs hangbruggen en moet je meermaals via keien het riviertje oversteken. De planten en lianen geven de wandeling alvast een Indiana Jones-vibe! Het pad neemt je mee naar een hoge uitkijkpost in het leefgebied van de legendarische en magnifieke quetzalvogel. Ze verstoppen zich goed, maar je kan ze herkennen aan het geluid dat ze maken, vergelijkbaar met dat van een jankende hond.

Wie zich erg avontuurlijk voelt, kan ook een nachtwandeling maken op de vulkaan Baru. Van op de top van deze vulkaan word je bij zonsopgang getrakteerd op een uniek uitzicht op zowel de Stille als de Atlantische Oceaan, als het weer goed meezit tenminste. Reken voor deze trip in het donker op acht uur stappen, vooral als je geen uitstekende klimmer bent. Dat kan trouwens zonder een gids want de route is erg duidelijk, maar neem wandelstokken en vooral een hoofdlamp mee. Eenmaal boven zal het snel afkoelen dus vergeet je zeker niet dik aan te kleden.

7. Gorge Du Verdon - Frankrijk

De tweede grootste kloof van Europa is een prachtig stukje natuur. Deze 25 kilometer lange canyon ligt in de Alpes-de-Haute Provence. Het unieke aan dit exemplaar is dat er veel bomen en struiken in en rondom de kloof groeien waardoor de groene omgeving het perfecte kader lijkt te vormen van het azuurblauwe water van de rivier Du Verdon. In de streek kan je meerdere wandelroutes volgen. De mooiste vonden wij de Sentier de l’imbut.

Daarbij wandel je tot aan de trechter waar de rivier verdwijnt onder de grond. De wandeling is avontuurlijk en uitdagend. Je wandelt op smalle richels naast een kolkende rivier. Je stijgt en daalt, klimt en klautert. De tocht is ongeveer 13 kilometer lang, maar onderschat de moeilijkheid niet en tel erop dat je een hele middag zal wandelen. Op het einde van de route kan het even zoeken zijn naar het pad dat verticaal omhoog gaat. Met een trapladder en beugels in de rotswand klauter je de canyon zwetend uit. Met wat (on)geluk zie je ook gieren die rondzweven boven de kloof. De canyon mondt trouwens uit in Lac de Sainte-Croix, een mooi groot stuwmeer waar je een kano of waterfiets kan huren.

