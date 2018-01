2,5 jaar geleden verkochten ze alles wat ze hadden en vertrokken ze op wereldreis. Intussen volgen ruim miljoen mensen hun avonturen Koen Van De Sype

30 januari 2018

17u32

Bron: Instagram, People, NOS 2 Reizen Een wereldreis maken: dat was de grote wens van de Amerikaanse Garett (28) en Jessica (31) Gee. In augustus 2015 besloten ze om hun appartementje en alles wat ze bezaten te verkopen en vertrokken ze met hun kinderen Dorothy (nu 5) en Manilla (nu 3) het onbekende tegemoet. Hoewel het de bedoeling was om na enkele maanden terug te keren naar huis, zijn ze 2,5 jaar later nog altijd op stap. En intussen volgen al meer dan een miljoen mensen hun avonturen.

Het was gisteren dat het gezin de magische kaap van het miljoen volgers rondde op Instagram. En dat was een moment om eens terug te blikken. Onder meer op hoe het allemaal begon.

Het was in de zomer van 2015 dat Garett een deal sloot die hun leven zou veranderen. Hij was student aan de Brigham Young University en had het bedrijfje Scan opgericht, rond een mobiele scanning-app. Hij slaagde erin dat voor maar liefst 43 miljoen euro te verkopen aan Snapchat. “En toen dachten we: wat nu?”, aldus Garett. “We waren jong en gezond en een nieuw huis of een nieuwe wagen zei ons niets. Dat hadden we allemaal niet nodig. We grapten dat we ons geld op een bankrekening zouden parkeren, alles wat we hadden zouden verkopen en met de opbrengst een wereldreis zouden maken. Beetje bij beetje werden die plannen concreter en voor we het wisten waren we onze trip aan het voorbereiden.” (lees hieronder verder)

Ze hielden een grote garageverkoop en alles ging de deur uit. Dat bracht 36.000 euro op. Ze hielden alleen twee dozen met foto’s en dagboeken. Vervolgens vertrokken ze naar Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand en Indonesië. 2,5 jaar later hebben ze al een 50-tal landen bezocht. En ongelofelijke avonturen beleefd. Allemaal betaald dankzij sponsordeals die ze onderweg in de wacht sleepten met hun foto’s en verslagen die ze op Instagram, Facebook en YouTube posten voor hun vele volgers. (lees hieronder verder)

“Voor we vertrokken stelden we ons een reeks doelen”, vertelt Garett. “Closer worden in ons huwelijk en als gezin bijvoorbeeld en goed zijn voor de mensen die we tegenkwamen. We wilden gelukkig zijn met weinig en prachtige herinneringen creëren. Het is ook geweldig om te zien hoe onze kinderen leren van alle culturen die we tegenkomen. Hoe ze voor al die nieuwe ervaringen openstaan. Ze zijn erg zelfstandig en reizen als echte professionals. Ze hebben nog amper hulp nodig.”

Bultrugwalvissen

Hun kinderen komen ook terug als hen gevraagd wordt naar hun favoriete momenten. “Als ik hen zie spelen met kinderen van een andere afkomst of die een andere taal spreken. Die een andere religie aanhangen of misschien zelfs geen ouders meer hebben. We hebben samen ook al enkele epische momenten meegemaakt in de natuur: van duiken met bultrugwalvissen en reuzenschildpadden hun eitjes zien leggen tot knuffelen met baby’s van koala’s.” (lees hieronder verder)

Hun reis bracht hen in november vorig jaar ook naar België. Ze bezochten Brussel en snoepten van wafels en chocolade. “Garett wilde hier supergraag zijn verjaardag doorbrengen”, aldus Jessica. “En dan specifiek om een cursus freediven (duiken zonder zuurstof, red.) te volgen bij Nemo 33 in Ukkel. Dat is het op één na diepste zwembad ter wereld. Hij leerde er om zijn adem langer in te houden en dieper te duiken. Daardoor ging hij minder nadenken onder water en meer op zijn gevoel zwemmen.” (lees hieronder verder)

Voor de gewone volger kan het misschien lijken of het koppel aan een langgerekte vakantie bezig is, maar zo willen ze het zelf niet noemen. “Dit is onze baan. We proberen om niet de toerist uit te hangen, maar echt een week lang op een plaats te wonen en verslag uit te brengen”, vertelden ze aan de Nederlandse NOS. “We proberen een normaal leven te leiden, maar dan elke week in een ander land.”

Het gezin koppelde ook een humanitair luik aan zijn reizen. De 43 miljoen euro die ze op de bank hadden staan, gebruikten ze niet voor zichzelf maar om goed te doen onderweg. “We vinden het belangrijk om iets terug te geven. We zetten benefieten op en doen donaties. Aan mensen die we ontmoeten en zelf niet op reis kunnen gaan, bijvoorbeeld. Hen doen we dan een vakantie cadeau. Of mensen die een operatie nodig hebben en geen geld om die te betalen. Hen sponsoren we.” (lees hieronder verder)

Intussen is het gezin weer even teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke thuisbasis in Texas. En daar is een specifieke reden voor. Jessica kan immers elk moment bevallen van hun derde kindje. Het wordt een jongen die naar de naam Caligee zal krijgen, zo onthulden ze al. Hij heeft net als de andere gezinsleden al een eigen Instagrampagina. En hoewel hij nog niet geboren is en nog niets heeft gepost, telt die al bijna 50.000 volgers. Iets waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen.