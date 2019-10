19 uur en 16 minuten: zo lang duurde de eerste rechtstreekse vlucht van New York naar Sydney IB

20 oktober 2019

03u04

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft tijdens een testvlucht met een Boeing 787-9 Dreamliner in een tijd van 19 uur en 16 minuten de langste rechtstreekse lijnvlucht volbracht. Het vliegtuig had die tijd nodig om de 16.200 kilometer tussen New York en Sydney af te leggen. De kist is vrijdagavond vertrokken vanuit de Verenigde Staten en is zondagmorgen in Sydney geland.

Aan boord waren 40 passagiers en 10 bemanningsleden. Zowel het aantal mensen dat mee mocht als het aantal koffers was beperkt om de test zo goed mogelijk te laten verlopen.

Qantas hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten op te starten tussen New York en Sydney, en Londen en Sydney. De langste directe lijnvlucht is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) duurt 18,5 uur.

Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total flight time of 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s Qantas(@ Qantas) link