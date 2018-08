185 passagiers van Brussels Airlines al twee dagen vast op Tenerife Freya De Coster

04 augustus 2018

19u59

Bron: eigen berichtgeving 0 Reizen 185 passagiers van Brussels Airlines zitten al twee dagen vast op Tenerife. De banden van het vliegtuig raakte bij take-off beschadigd door rondslingerende stukken materiaal op de opstijgbaan en de vlucht werd geannuleerd. Hoewel eerst beloofd werd dat de passagiers vandaag naar huis konden, blijkt het herstel toch een dag langer te duren.

"We worden gegijzeld door Brussels Arlines", zegt Leor Srebsijg, een van de passagiers misnoegd. Volgens hem worden de passagiers in het ongewisse gelaten. "We werden na lang wachten en weinig info in verschillende hotels ondergebracht. Mensen moesten zonder eten naar bed. Vanochtend konden we de kamers verlaten en stond een nieuwe vlucht gepland. Maar we hebben na 6 uur wachten op de luchthaven vernomen dat we opnieuw een nacht moeten blijven, zonder bijkomende uitleg. We krijgen geen uitleg of communicatie en willen gewoon naar huis."

Brussels Airlines verzekert dat de passagiers morgen eindelijk naar huis kunnen. "Vandaag inspecteerde een mecanicien de kapotte banden van het toestel. De reparatie bleek meer tijd in beslag te nemen dan we aanvankelijk hadden voorspeld, dus annuleerden we de vlucht inderdaad een tweede keer. De passagiers moeten noodgedwongen nog een nachtje blijven", zegt woordvoerster Wenke Lemmes. "Maar goed nieuws, morgen om 11.30uur vliegt het toestel met alle passagiers terug naar België."

Brussels Airlines betreurt dat de communicatie zo slecht verliep. "We hebben geen eigen personeel in het buitenland en werken met een handling-agency om de mensen op te vangen. Zij verwittigen momenteel alle passagiers dat hun wachten er bijna opzit. En natuurlijk betalen wij beide overnachtingen."