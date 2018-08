18 Belgen uit Egyptisch hotel gehaald na mysterieuze dood Brits koppel sam kg

24 augustus 2018

00u27

Bron: The Guardian, BBC 65 Reizen Reisorganisatie Thomas Cook haalt meer dan driehonderd vakantiegangers weg uit een Egyptisch hotel waar een Brits koppel overleed. Ook achttien Belgen worden geëvacueerd, meldt Claire Gennart van Thomas Cook België. Zij zullen hun vakantie voortzetten in een ander hotel. Het is een voorzorgsmaatregel, aangezien de touroperator meldingen kreeg van een "verhoogd niveau van ziekte bij de gasten".

John en Susan Cooper, een koppel uit het Britse Burnley, overleden in het Steigenberger Aqua Magic-resort in Hurghada, aan de Rode Zee. Hun dood wordt onderzocht, maar volgens Britse media doken aanvankelijk berichten op dat de 64-jarige vrouw zou overleden zijn "aan een gebroken hart" nadat haar 69-jarige man een fatale hartaanval kreeg. Susan was trouwens zelf een werkneemster van Thomas Cook.

Voorzorgsmaatregel

"We zijn diep bedroefd door de tragische dood van twee van onze klanten", zegt een woordvoerder van de touroperator aan Britse media. "De omstandigheden van hun dood zijn nog niet duidelijk. We hebben ook meldingen gekregen van een verhoogd niveau van ziekte bij de gasten. Veiligheid is altijd onze eerste prioriteit, dus als voorzorgsmaatregel hebben we besloten al onze klanten uit dit hotel te halen."



De reisorganisatie zegt dat ze klanten vanaf vandaag alternatieve hotels in Hurghada zal voorstellen, en hen ook de optie zal geven om terug te keren naar huis. Ook de reizigers die nog moeten vertrekken, worden in de komende vier weken gecontacteerd. Zij krijgen de mogelijkheid om hun reis om te boeken.

Belgen

Er worden in totaal een driehonderdtal toeristen uit het hotel gehaald, onder wie achttien Belgen, vertelt Claire Gennart van Thomas Cook België. Zij verkozen allemaal om hun vakantie in een ander hotel voort te zetten. Volgens Gennart waren er geen meldingen van Belgen die ziek waren geworden in het hotel. "Wel waren er meldingen bij verschillende andere van onze gasten, maar het is nog niet duidelijk of die ziekteverschijnselen gerelateerd zijn aan het sterfgeval", klinkt het.

Volgens onze collega's van het Algemeen Dagblad verbleven er ook zeventig Duitsers, tien Nederlanders en zeven Britten in het hotel. De Britse toeristen hebben er voor gekozen om hun reis af te breken en terug te keren naar huis.

Boeken

Het hotel heeft volgens Thomas Cook een goede reputatie. "Het hotel is eind juli nog gescreend op veiligheid en gezondheid en haalde toen een score van 96 procent". Op de Britse site van de touroperator staat dat momenteel geen kamers beschikbaar zijn, maar op de Belgische site is het hotel wel te boeken, weliswaar ten vroegste in mei.

Steigenberger Aqua Magic krijgt vijf sterren, telt 725 kamers en beschikt over negen zwembaden, een waterpretpark en een golfterrein met negen holes. Een week all-in met vlucht heb je dankzij een promotie momenteel vanaf 749 euro per persoon.

OPROEP. Bent u één de Belgische toeristen die het hotel moet verlaten? Neem dan contact op met onze journaliste bieke.cornillie@persgroep.be