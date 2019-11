17.800 kilometer in de lucht: Qantas test nu ook ultralange verbinding van Londen naar Sydney LH

14 november 2019

12u50

Bron: Belga 0 Reizen Vanop de Londense luchthaven Heathrow is deze ochtend een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas opgestegen met bestemming Sydney. De vlucht zal naar verwachting ongeveer 19,5 uur duren. Het is de tweede test die Qantas uitvoert voor een ultralange rechtstreekse vlucht, na de verbinding New York-Sydney minder dan een maand geleden.

Aan boord van de Boeing 787-9 Dreamliner zitten zowat vijftig passagiers en bemanningsleden. De lading van vlucht QF7879 is beperkt om de afstand tot luchthaven Kingsford Smith in Sydney - 17.800 kilometer - te kunnen overbruggen. Met de testvluchten wil Qantas wetenschappelijke gegevens verzamelen om bijvoorbeeld de gevolgen van jetlag te verminderen en het welzijn van de bemanning te verbeteren.

Het is nog maar de tweede directe vlucht tussen Londen en Sydney door een commerciële maatschappij. In 1989 legde Qantas een Boeing 747 in tussen beide steden. Die vlucht duurde meer dan 20 uur. Toen Qantas in 1947 met de verbinding Londen-Sydney startte, duurde de reis nog vijf dagen en waren er zes tussenstops nodig.



Dezelfde maatschappij begon vorig jaar met de route Londen-Perth. Dat is op vandaag de enige directe vlucht tussen Australië en Europa. Hij duurt ongeveer 17 uur.

Qantas hoopt in 2022 rechtstreekse passagiersvluchten te kunnen opstarten tussen New York en Sydney, en Londen en Sydney.



De langste directe lijnvlucht ter wereld is momenteel in handen van Singapore Airlines. De vlucht tussen Singapore en Newark (vlakbij New York) duurt 18,5 uur.

A msg from the flight deck of #QF7879: From the crew onboard, we're honoured to be operating this historic service. #QFnonstop pic.twitter.com/sK9fWChR03 Qantas(@ Qantas) link