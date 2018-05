16.700 kilometer in 18 uur 45 minuten: dit is langste lijnvlucht ter wereld HR

30 mei 2018

12u18

Bron: ANP, New York Times, Singapore Airlines 0 Reizen Singapore Airlines komt naar eigen zeggen met de langste lijnvlucht ter wereld. Passagiers kunnen vanaf oktober iedere dag in bijna negentien uur rechtstreeks van Singapore naar de Amerikaanse stad Newark vliegen, bericht The New York Times.

De luchtvaartmaatschappij gaat met toestellen van het type Airbus A350-900ULR vliegen op het traject van 16.700 kilometer. Die tweemotorige toestellen beschikken onder meer over extra brandstofcapaciteit en zijn relatief licht. Producent Airbus omschrijft het passagiersvliegtuig als ,,extreem efficiënt''.

Op het vliegtuig zijn 161 zitplaatsen, waarvan 67 'ligstoelen' in business-klasse. In de 94 plaatsen in economy-klasse beschikken reizigers over meer beenruimte dan de meeste vliegtuigzetels, maar je kan er geen bed van maken.

Kortste vlucht ter wereld

De rechtstreekse vlucht is naar verwachting vooral interessant voor zakenreizigers. Zij zijn volgens Singapore Airlines uren sneller uit dan wanneer ze een tussenstop maken. De luchtvaartmaatschappij vloog eerder al met andere toestellen van Singapore naar Newark, maar die lijn was toen niet rendabel genoeg.

De langste lijnvlucht ter wereld gaat momenteel van Auckland (Nieuw-Zeeland) naar Doha (Qatar). Reizigers zijn dan zeventien uur en veertig minuten onderweg. Ter vergelijking: de kortste lijnvlucht verbindt de eilanden Westray en Papa Westray bij Schotland. Passagiers hoeven dan maar anderhalve minuut in de lucht door te brengen.