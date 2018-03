15 bestemmingen waarmee je best niet meer te lang wacht om ze af te vinken op je verlanglijstje jv

05 maart 2018

18u05

Bron: Insider 37 Reizen De wereld heeft heel wat moois te bieden. We maken vaak verlanglijstjes van wat we zeker nog willen zien. Voor sommige reisbestemmingen blijkt er wel wat haast bij, als je ze nog in hun volle glorie wil bewonderen. Om verschillende redenen: politiek, ecologisch, financieel. Insider somt er vijftien op, die terechtkwamen op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed.

Liverpool

Een van de bekendste Britse steden is Liverpool, niet in het minst met dank aan The Beatles. In 2012 werd de haven van Liverpool toegevoegd aan de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat komt door de stedelijke ontwikkeling en het alsmaar groeiend aantal inwoners. UNESCO eist dat nieuwe gebouwen niet hoger worden dan de bestaande, zoals St. George's Hall en de Pier Head.

Wenen

Het historische centrum van Wenen is ook bedreigd, naar de normen van UNESCO sinds vorig jaar. Opnieuw dreigen stadsontwikkeling en modernisering het historische centrum van de stad voorgoed te veranderen. De nieuwe hoogbouw heeft die evolutie al ingezet.

Selous

Sinds 2014 wil UNESCO het safaripark van Selous in Tanzania beschermen als werelderfgoed. Een groot deel van het park is onaangeroerd door mensen. Je vindt er olifanten, neushoorns, cheetahs, giraffen en andere dieren. Maar ook verscheidene soorten vegatatie. Het is een van de grootste beschermde wildernissen in Afrika.

Malediven

De eilandengroep van de Malediven is het laagstgelegen land ter wereld met een gemiddelde hoogte van 1,5 meter boven het zeeniveau. De verwachte stijging van het zeepeil brengt een groot deel van de eilanden in gevaar. Volgens Time zouden ze zelfs volledig kunnen overspoeld worden binnen een termijn van honderd jaar.

Seychellen

Een andere eilandengroep in de Indische Oceaan lijkt hetzelfde lot beschoren. Haast kan geraden zijn.

Jeruzalem

De Oude Stad in Jeruzalem en haar bekende stenen muren staan al sinds 1982 op de lijst van UNESCO. Volgens de organisatie telt Jeruzalem maar liefst 220 historische monumenten. Het is een heilige site voor het jodendom, de islam en het christendom. Ook hier speelt de stedelijke ontwikkeling en een gebrek aan bescherming een belangrijke rol.

Sumatra

Het tropisch regenwoud van Sumatra werd beschermd werelderfgoed in 2011. Het huisvest heel wat bedreigde en diverse diersoorten. Het beschermen van de drie nationale parken op het Indonesische eiland betekent ook bescherming voor 10.000 plantensoorten, 580 vogelsoorten en 200 verschillende zoogdieren, waaronder de Sumatraanse orang-oetan.

Everglades

De Everglades in Florida kwamen in 1993 op de lijst na de verwoestende doortocht van orkaan Andrew en het natuurgebied bleef erop tot 2007. In 2010 werd het opnieuw op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De dreiging komt vooral van ontwikkeling en milieuverontreiniging.

Belize

Het grootste koraalrif van het noordelijk halfrond is het Barrièrerif van Belize in de Caraïben. UNESCO beschouwt het sinds 2009 als bedreigd gebied. Net als de Australische grotere broer Great Barrier Reef wonen er heel veel kwetsbare en belangrijke vis- en koraalsoorten.

Glacier National Park

In het Amerikaanse Montana ligt werelderfgoed Glacier National Park. Volgens Time is het aantal gletsjers in het natuurgebied gedaald van 150 naar nog amper 25. Het zou nog steiler bergaf kunnen gaan, afhankelijk van de snelheid van de klimaatopwarming.

Potosí

De Boliviaanse stad Potosí kreeg bescherming in 2014. Een mengelmoes van Spaanse en oorspronkelijke culturen. Vroeger werd gedacht dat de stad de grootste zilvermijn ter wereld had. Maar de toegenomen mijnbouwactiviteit met modernere technieken ondermijnt ernstig de fundamenten van de stad in Bolivië.

Chan Chan

De archeologische site Chan Chan ligt in Peru. Al in 1986 zette UNESCO de voormalige hoofdstad van het rijk van de Chimú als bedreigd werelderfgoed op haar lijst. Risico's voor de site zijn de naburige illegale landbouwactiviteiten en de plaatselijke extreme weersomstandigheden.

Aboe Mena

De Egyptische stad Aboe Mena werd gebouwd in 296 vóór Christus. In 2001 kwam het op de bewuste werelderfgoedlijst, omdat de stijging van de zeespiegel de kleifundamenten van de gebouwen bedreigde.

Servië/Kosovo

Ook enkele middeleeuwse kloosters en kerken in Kosovo en in Servië blijven een zorgenkind. Ze kregen heel wat te verduren tijdens de Balkanoorlog in de jaren 90 en de historische gebouwen zouden daarna nog altijd niet voldoende gestabiliseerd zijn. Op de lijst van bedreigd werelderfgoed sinds 2006.

Coro

In 2005 werden Coro in Venezuela en zijn haven, een van de oudste koloniale sites in de regio, toegevoegd. Volgens UNESCO is de stad het "enige overlevende voorbeeld van een rijke mengeling van lokale tradities met Spaanse Mudéjar en Nederlandse architecturale technieken". Maar de nabije olie-industrie kan roet in het eten gooien.