15.000 vluchten in gevaar omdat American Airlines te veel piloten vakantie geeft kv

22u41

Bron: ANP 0 AP Reizen American Airlines maakt overuren om een pijnlijke fout in de werkschema's voor december te herstellen. De luchtvaartmaatschappij heeft veel te veel piloten kerstvakantie gegund. Door deze blunder komen in de laatste twee weken van het jaar meer dan 15.000 vluchten in gevaar door personeelsgebrek, becijferde een vereniging van verkeersvliegers.

De woordvoerder van American, Matt Miller, weigerde aantallen te noemen. Hij verwacht dat de vervoerder erin slaagt de roosterproblemen op te lossen en daarmee voorkomt dat er in de drukke periode toestellen aan de grond moeten blijven omdat de gezagvoerder vrij is. "We zijn hard aan het werk om er zeker van te zijn dat we voor onze piloten zorgen en dat we onze klanten op de plaats van bestemming krijgen," zei Miller.

Lees ook: Vogel crasht in volle vlucht tegen vliegtuig en blijft steken