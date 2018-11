140-tal passagiers Brussels Airlines geblokkeerd in Tel Aviv wegens defect aan vliegtuig Redactie

05 november 2018

22u28

Bron: Belga 0 Reizen Een 140-tal passagiers van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zit al bijna twee dagen geblokkeerd in Tel Aviv wegens een defect aan het vliegtuig waarmee ze naar Brussel zouden vliegen. Dat bevestigt Brussels Airlines-woordvoerster Wencke Lemmes.

"De weerradar in de neus van het toestel is defect en de reparatie duurt jammer genoeg langer dan gedacht. We hadden gehoopt dat de vlucht vandaag zou kunnen plaatsvinden, maar dat is niet het geval", aldus Lemmes.

De woordvoerster benadrukt dat Brussels Airlines al het mogelijke doet om een oplossing te vinden voor de gestrande passagiers, zoals herboekingen via andere maatschappijen als dat kan. Ook wordt voorzien in hotelaccommodatie.

Brussels Airlines hoopt dat de vlucht morgen zal kunnen plaatsvinden.