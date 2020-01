12 Belgische reizigers omgekomen tijdens kerstvakantie KVDS

12 januari 2020

11u42 0 Reizen De voorbije kerstvakantie zijn 12 Belgen om het leven gekomen terwijl ze met vakantie waren in het buitenland, een lichte stijging tegenover vorig jaar. Dat meldt De Zondag. Volgens Touring stierven de Belgen vooral in ongevallen met de wagen en in tropische gebieden. Ski-ongevallen eisten geen levens, met dank aan de goede sneeuwkwaliteit.

Volgens Touring moest er wel méér tussengekomen voor ski-ongevallen. “In totaal repatrieerden we tijdens de kerstperiode 127 mensen”, aldus Danny Smagghe. “Een lichte stijging tegenover vorig jaar.”





Volgens VAB-Reisbijstand was er een daling van 24 procent in ski- en snowboardongevallen in de eerste week van de vakantie tegenover vorig jaar. Het aantal kwam op het einde van de vakantie wel op 5 procent meer uit. Vorig jaar kon er in de tweede week echter amper geskied worden door sneeuwstormen.