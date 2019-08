Disneyland Paris Gesponsorde inhoud 11 hotspots in Disneyland Paris voor de mooiste Instagramfoto’s Aangeboden door Disneyland Paris

Je kijkt je ogen uit in Disneyland Paris en natúúrlijk wil je al dat moois delen met je vrienden. Maak ze extra jaloers door wauw-foto's te nemen op deze tien fotogenieke plekken die stuk voor stuk scoren op Instagram.

1. VOOR HET FEEERIEKE DISNEYLAND HOTEL…

Het is even iconisch als het Kasteel van Doornroosje en heeft een even hoog sprookjesgehalte. Trek een royale outfit aan voor stevige prins(es)vibes op de foto.

Locatie: aan de ingang van het Disneyland Park

2. …OF IN EEN ZACHT DISNEY HOTELBED

Het perfecte decor voor een ongedwongen familiefoto of een glamoureus ‘I woke up like this’-plaatje. Handig dat zelfs de bedden in Disneyland Paris zo fotogeniek zijn.

Locatie: in het Disneyland Hotel

3. MET DE IMPOSANTE BIG THUNDER MOUNTAIN OP DE ACHTERGROND

By far een van de meest geliefde Disneyattracties. Met die indrukwekkende rotsformatie op de achtergrond denken je vrienden straks nog dat je ergens in hartje Amerika zit.

Locatie: in Frontierland, het Disneyland Park

4. OP MAIN STREET, U.S.A., MET HET ICONISCHE KASTEEL OP DE ACHTERGROND

En dan liefst op een zo leeg mogelijke Main Street, U.S.A. natuurlijk. Neem de foto meteen bij openingstijd of wandel als Disney Hotelgast het park nog vroeger binnen dankzij je Extra Magic Time.

Locatie: Centraal in het Disneyland Park

5. TUURLIJK STAAT DEZE ERTUSSEN: VOOR HET KASTEEL VAN DOORNROOSJE

Bedenk een unieke pose of neem je Disneyaccessoires erbij voor the full effect.

Locatie: Centraal in het Disneyland Park

6. OP VISITE BIJ BUZZ EN WOODY IN TOY STORY PLAYLAND

To infinity and beyond! Dat is ook wat er met je Instagramlikes zullen gebeuren op je foto waarin je met de speelgoedsoldaatjes meevliegt.

Locatie: in Toon Studio, het Walt Disney Studios Park

7. IN DE KLEURRIJKE WERELD DER MAD HATTER’S TEA CUPS

Toptip: neem de foto vóór je aan een wilde rit in de theekopjes begint. Tenzij je met een warrige coiffure net extra fotogeniek bent.

Locatie: in Fantasyland, het Disneyland Park

8. IN HET IDYLLISCHE ALICE’s CURIOUS LABYRINTH

In tegenstelling tot Alice heb jij wél een fotocamera bij wanneer je het Hol van het Witte Konijn induikt. Selfie met alle vreemde snuiters die je er tegenkomt!

Locatie: in Fantasyland, het Disneyland Park

9. ZET JE SPIERBUNDELS IN DE VERF BIJ EXACLIBUR

Krijg jij het beroemde zwaard uit de steen getrokken? Waarschijnlijk niet, maar je armspieren zullen er wel héél goed uitzien op de foto.

Locatie: vlak achter het Kasteel van Doornroosje, in Fantasyland, het Disneyland Park

10. VERBROEDER MET MIKE BIJ DE DEUR VAN MONSTERS INC.

Onschuldige kindjes laten schrikken hoef je niet te doen, maar zet toch maar je beste monstergezicht op.

Locatie: aan de linkerzijde (vooraanzicht) van Studio 1 in het Walt Disney Studios Park

11. OP DE CARROUSEL VAN LANCELOT VOOR EEN PORTIE VINTAGE GLAM

Zo’n prachtige oldskool carrousel, waar vind je dat nog? Die waanzinnige details, die royale kleuren, die gouden afwerking. En jouw glimlachende snoetje erbij: kers op de taart.

Locatie: in Fantasyland, het Disneyland Park



