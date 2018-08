'Zwart verkeersweekend' van start. "Vertrekt u naar het Zuiden? Doe dat best op zondag" HA

10 augustus 2018

23u10

Bron: Belga 82 Reizen Dit weekend staat genoteerd als het tweede zwarte weekend op de Franse snelwegen. Maar ook in eigen land, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt veel verkeer verwacht. Reizigers naar het Zuiden vertrekken het beste op zondag, meldt Touring.

Zaterdag begint het tweede zwarte weekend op de Franse autosnelwegen. Vooral in de Rhônevallei moeten bestuurders dit weekend rekening houden met vertragingen, zowel richting het Zuiden als voor het terugkerende verkeer. Ook in België verwacht VAB dit weekend drukker verkeer, onder andere door mensen die een lang weekend nemen met de feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart volgende woensdag.

Zaterdag wordt de drukste dag van het weekend richting het Zuiden in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië met files op de traditionele knelpunten, waarschuwt mobiliteitsorganisatie Touring. In Zuidoost-Frankrijk wordt voor de tweede zaterdag op rij zeer moeilijk verkeer verwacht met erg lange files. Zondag is de beste reisdag voor het vertrek.



Voor terugkerende reizigers verwacht Touring in Frankrijk vanaf vrijdag al problemen met lange files in de regio van de Middellandse Zee. Zaterdag is een rode dag op de weg richting het Noorden voor bijna heel Europa met de gebruikelijke files tot gevolg. Wie terugkeert uit het Zuiden doet dat best op vrijdag, zondag of maandag.

Ook in Duitsland wordt het dit weekend druk op de snelwegen. Dat komt doordat veel vakantiegangers uit West- en Noord-Europa terugkeren uit vakantie. De schoolvakantie eindigt immers in onder andere Nedersaksen, Saksen en Thüringen, deelstaten in het noorden van Duitsland.