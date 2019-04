‘Zorgelijke’ stijging van incidenten door wangedrag op Europese vluchten Marlies van Leeuwen

03 april 2019

21u58

Bron: AD.nl 2 Reizen Elke drie uur wordt de veiligheid aan boord van een vliegtuig binnen Europa in gevaar gebracht door wangedrag van een passagier. In zeventig procent van de incidenten is sprake van agressie. Gemiddeld een keer per maand loopt een situatie zelfs zodanig uit de hand dat er een noodlanding gemaakt moet worden.

Het aantal incidenten is in 2018 met 34 procent gestegen ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid EASA. De stijgende trend is zorgwekkend, stelt het agentschap. “Wat bijzonder verontrustend is, is dat deze incidenten een directe invloed hebben op zowel de veiligheid van bemanning als passagiers.”

EASA start daarom vandaag een campagne om mensen bewust te maken van de gevaren. Onder wangedrag worden een hoop verschillende dingen bedoeld, zoals dronkenschap, drugsgebruik, verbaal en fysiek geweld en aanwijzingen van de bemanning niet opvolgen.



Hoewel het aantal passagiers dat zich misdraagt klein is in verhouding tot het grote aantal vluchten binnen de EU, heeft het wangedrag ‘buitenproportioneel veel impact’. Een vlucht kan minder soepel verlopen en soms is de veiligheid in het geding. Zo raakt de bemanning afgeleid van hun taak door agressieve passagiers en kunnen bedwelmde personen niet goed de veiligheidsinstructies volgen als dat nodig is. Bovendien kan fysiek geweld traumatisch zijn voor de betrokkenen en vermindert het vermogen om te reageren in geval van nood, stelt EASA.

De campagne van het agentschap wordt onder meer ondersteund door KLM, Easyjet en Ryanair.

