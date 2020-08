“Zorg voor een volle voorraadkast nog voor je naar het buitenland vertrekt en besef dat je reis een quarantainestaartje kan hebben” Matthias Van den Bossche

02 augustus 2020

11u42

Bron: Eigen berichtgeving 18 Reizen “Zorg voor een volle voorraadkast en diepvriezer nog voor je op reis vertrekt”, zegt gepensioneerd huisarts Paul Vandewiele. Hij vangt signalen op dat mensen de term ‘thuisquarantaine’ niet correct interpreteren. “Belgen die op vakantie naar het buitenland gaan, moeten zich beter realiseren dat hun reis een quarantainestaartje kan hebben”, stelt de gewezen woordvoerder van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.

“Mensen die na terugkomst op zondag te horen krijgen dat ze thuis veertien dagen in afzondering moeten blijven, gaan op maandag nog supermarktinkopen doen, ook al is het resultaat van de coronatest nog niet binnen. Zo besmetten ze mogelijk veel mensen. Dat moeten we vermijden. ‘Heb ik genoeg conserven of eten in mijn diepvries om bij thuiskomst twee weken lang het huis niet te verlaten?’, is een vraag die elke vakantieganger nog voor vertrek naar het buitenland zich zou moeten stellen.”

Vandewiele (68) houdt sinds de start van de coronacrisis de vinger aan de pols en beantwoordt via Facebook vragen waarmee oud-patiënten uit Houthalen-Helchteren zitten. Hij stelt vast dat er veel onduidelijkheid heerst rond quarantaine.

“Wie uit een oranje of rode zone terugkeert, moet zichzelf een quarantaine opleggen in afwachting van de afname van de test en het latere resultaat. De quarantaine gaat dus niét in vanaf een positieve test, maar ruim daarvoor. Ik kreeg daar al vragen over van oud-patiënten. Een ‘quarantaine light’ en gewoon je contacten beperken, bestaat niet, dat is geen quarantaine. Je mag het huis gewoon niet verlaten, punt.”

Ook in quarantaine moet je anderhalve meter afstand houden en regelmatig de handen wassen

“Teruggekeerde landgenoten die thuis het testresultaat afwachten, moeten ook beseffen dat alle gewone preventiemaatregelen niet wegvallen. Ook in quarantaine moet je anderhalve meter afstand houden van je huisgenoten, regelmatig de handen wassen en hoesten in de elleboog. Dat dient zeker ook nageleefd te worden als bijvoorbeeld een ouder kind terugkomt van een aparte reis. Die komt uit een andere bubbel, en moet dus extra voorzichtigheid aan de dag leggen naar ouders, broers en zussen toe, want hij of zij is een potentiële coronapatiënt.”

“Als een gezinslid effectief een positief coronaresultaat krijgt, moet deze zich zo veel mogelijk afzonderen van andere huisgenoten. Niet eten in gemeenschappelijke ruimtes of dat op aparte tijdstippen doen, idem met wassen. Ook al is dat voor veel huishoudens praktisch niet mogelijk, dat besef ik ook wel. Wie in quarantaine zit en over een tuin of terras beschikt, raad ik aan de tijd buiten door te brengen. Binnenin wordt het virus veel makkelijker verspreid, waardoor gezinsleden alsnog besmet kunnen raken.”

Animatiefilmpje

“Ik verwacht van de overheid dat ze hierover een duidelijk, beknopt animatiefilmpje verspreiden waarin de quarantaine stap voor stap wordt uitgelegd. Dus geen teksten, maar beelden. Waarom is er zo’n video eigenlijk nog niet?”, vraagt Vandewiele zich af. “De overheid is nu vooral repressief bezig terwijl haar opdracht in de eerste plaats informerend en ondersteunend voor de bevolking zou moeten zijn. Dit is geen goede zaak.”

