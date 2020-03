“Wie nog via Bangkok naar België wil, moet nú vertrekken” Kris Janssens /IPS

30 maart 2020

13u15 4 Reizen Er zitten nog steeds honderden Belgen in Zuidoost-Azië. Vanaf woensdag kunnen ze niet meer terug via Bangkok, een belangrijke hub, zegt Arnt Kennis, de adjunct van de Belgische ambassadeur in Bangkok. “Wie nog via Bangkok naar België wil, moet nú vertrekken”, zegt hij formeel.

“Vanaf woensdag geraakt de facto niemand meer in Thailand”, zegt Kennis. Hij verwijst daarmee naar de strengere maatregelen die in Thailand van kracht zijn sinds er vorige donderdag (26 maart) de noodtoestand werd afgekondigd.



Toeristen in transit kunnen enkel nog het land in op voorwaarde dat ze binnen de 24 uur weer vertrekken.Die tijdelijke uitzonderingsmaatregel geldt tot dinsdag 31 maart om middernacht, plaatselijke tijd. Dat is 19 uur in België.



“Belgen die nu al in Thailand zijn, hebben iets meer mogelijkheden”, zegt Arnt Kennis, die de repatriëring van landgenoten uit vier Zuidoost-Aziatische landen coördineert. “Maar het aantal commerciële vluchten naar Europa vermindert deze week heel sterk”.

Chaos

De beschikbare vluchten worden elke dag opgelijst op de website van de ambassade. “Wie nog terug naar België wil, moet nú beslissen. Blijkbaar is nog niet iedereen overtuigd van die sense of urgency”, zegt Kennis.

De voorbije dagen was het chaos in Bangkok, omdat veel Europeanen deze belangrijke hub in Zuidoost-Azië wilden gebruiken om naar huis te vliegen. Verschillende vluchten werden pas last-minute geschrapt, ticketprijzen stegen plots fel en reizigers kwamen vast te zitten.

“De regels zijn zo vaak veranderd dat de luchtvaartmaatschappijen zelf niet meer konden volgen.” Zo zijn de overstapvoorwaarden in verschillende landen op korte tijd verstrengd. “Een vlucht via China is bijvoorbeeld geen optie meer, want dan moet je meteen 14 dagen in quarantaine”, legt Kennis uit. Ook voor andere verbindingen, bijvoorbeeld via Moskou of via het Midden-Oosten, zijn de transitmogelijkheden beperkt.

De ambassade in Bangkok probeert een oplossing te vinden voor alle Belgen die willen terugvliegen. Vanuit Thailand of vanuit buurlanden Laos, Myanmar en Cambodja, bijvoorbeeld.

Frankfurt

In de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh zijn gisteravond (zondag 29 maart) twee chartervluchten naar Frankfurt vertrokken, met ook 34 Belgen aan boord.

De vliegtuigen maken enkel een technische stop in de Qatarese hoofdstad Doha, maar de passagiers hoeven er niet over te stappen en worden dus niet extra gecontroleerd.

De repatriëring is een samenwerking met de Duitse ambassade. “De Duitsers hebben altijd gezegd dat ze niks zouden organiseren zolang er nog commerciële opties zijn”, vertelt Kennis. “De komende dagen zullen er nog vluchten georganiseerd worden door verschillende landen en daar proberen we ook Belgen op te krijgen.”

Myanmar

Hoeveel Belgen er nu nog vastzitten in Zuidoost-Azië, is moeilijk te zeggen. “Het gaat over enkele honderden, maar de cijfers veranderen bijna van uur tot uur omdat er nog steeds mensen via het online platform aangeven dat ze een terugvlucht willen.” Toeristen wordt sowieso aangeraden om terug te keren. Expats en mensen die al langer in Zuidoost-Azië verblijven, moeten zelf hun beslissing nemen. Sommigen hebben er een gezin of een zaak en willen niet terug naar Europa.

“Alleen uit Myanmar moét iedereen vertrekken”, zegt Kennis. Niet alleen laat de medische voorziening er te wensen over, maar de overheid zou de veiligheid ook niet kunnen garanderen. De repatriëring zal naar alle waarschijnlijkheid moeilijk verlopen, want vanaf morgen wordt elke commerciële internationale vlucht in Myanmar geweigerd. “Ook daar zullen verschillende terugkeervluchten moeten georganiseerd worden”, concludeert Kennis.