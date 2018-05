"We hoorden de Titanic-violen al": gang en kajuiten van cruiseschip overstromen door breuk in waterleiding sam

07 mei 2018

14u28

Bron: KameraOne, CBS 0 Reizen Op de Caraïben is een cruise uitgedraaid op een nachtmerrie voor zo'n honderd reizigers. Een buis van de waterleiding begaf het, waardoor een gang en zo'n vijftig kajuiten onder water liepen.

Passagier Marla DeAnn Haase filmde hoe het water uit de hoofdleiding gutste en medewerkers met plastic bakken en emmers in de weer waren in de ondergelopen gangen. Ze vormden een menselijke ketting om het water af te voeren.

"We lopen onder water op een cruise", schreef de vrouw op Facebook. "We hoorden de violen en het bestek donderde allemaal naar beneden", grapte ze nog met een kwinkslag naar Facebook.

Geld terug

De Carnival Dream van maatschappij Carnival Cruise Line had bijna 3.500 passagiers aan boord. Woordvoerster Annemarie Mathews laat weten dat het incident geen invloed had op de veiligheid, en dat het personeel zes uur nodig had om de tapijten in de gang te vervangen of droog te krijgen. Een deel van de passagiers sliep op yogamatten in het wellnesscentrum.

Het incident gebeurde donderdag. Na een zevendaagse reis meerde het schip gisterochtend opnieuw aan in de thuishaven New Orleans. De ongeveer honderd getroffen gasten kregen hun geld terug, en ontvingen ook een korting voor een toekomstige cruisereis. De woordvoerster zegt nog dat twee gasten ingingen op het aanbod om vroeger naar huis te vliegen.