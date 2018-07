"We hadden alleen onze zwemkleding nog": toeristen beroofd op eerste vakantiedag, maar dan krijgen ze hartverwarmende hulp Ivar Penris

25 juli 2018

Alleen de zwemkleding die ze aanhadden en het busje waarmee ze naar Nederland gekomen waren. Dat was alles wat een Duits echtpaar nog overhad na hun eerste dagje vakantie. Op De Strook aan de Loosdrechtse Plassen werden ze van bijna alles wat ze bij zich hadden beroofd, maar een campingeigenaar bood uitkomst. Zelfs het geld dat hij het stel schonk, wil Jaco van Putten niet terug.

Josef Aigner (32) en zijn Russische vrouw Oxana Naktunichnaya (30) waren vol goede moed naar Nederland gekomen met de bus met achterop twee fietsen om de komende dagen door de omgeving te gaan rijden. Maar eerst namen ze een frisse duik in de Loosdrechtse Plassen.

Toen ze terugliepen naar hun busje, zagen ze het naderende onheil al: de fietsen waren weg. "Toen zijn we naar de bus gehold en zagen al snel dat het slot was opengebroken. Alles was weg: geld, telefoons, paspoorten, rijbewijs, kleding. Alleen een paar schoenen en onze slaapzakken lagen er nog in", zegt Aigner.

Het stel rende meteen naar het restaurant bij De Strook en mocht van bezoekers een telefoon lenen om bankkaarten te laten blokkeren en de politie te bellen. Dat eerste lukte, het tweede ging een stuk moeilijker. ,,Ik begreep dat ze hiervoor niet zouden langskomen en dat we maar op een politiebureau aangifte moesten gaan doen.’’

Wijkagent

Geluk bij een ongeluk was dat net op dat moment de politiewagen van voormalig wijkagent Rob van den Brink het terrein opdraaide. Van den Brink leidt nu jonge agenten op. "Uit mijn tijd als wijkagent ken ik Jaco van Putten van De Wilgenplas nog. Dus die heb ik gebeld om hulp."

Van Putten wilde wel helpen en samen met de wijkagent kwam het stel naar zijn recreatiepark aan de Maarsseveensevaart. Daar kreeg het stel een gratis standplaats toegewezen, Van Putten opende de snackbar speciaal voor de gedupeerde gasten en gaf ze douchemuntjes. Omdat ze ongeveer hetzelfde postuur hadden, gaf hij ze ook wat van zijn eigen kleding. "Die agent is een oude bekende en ik hoorde het verhaal zo aan. Ik dacht: die ga ik helpen, dat is toch niet meer dan normaal", reageert Van Putten nuchter.

Ontbijtje

Na een overnachting op het recreatiepark bezorgde Van Putten het stel vanmorgen ook nog een ontbijtje en stopte hij ze geld toe om terug naar Duitsland te kunnen reizen. "We hebben contact gehad met het Duitse consulaat, maar nieuwe papieren regelen kost dagen of weken. Ons is geadviseerd om maar terug naar huis te gaan en daar alles opnieuw te regelen", zegt Aigner. Het stel woont in Beieren, net onder München, en vertrok vandaag aan het einde van de middag.

Ze hebben Van Putten nog om zijn rekeningnummer gevraagd om in ieder geval het geld terug te storten, maar zelfs dat hoeft niet. "Ongelooflijk hoe behulpzaam en gul hij is", zegt Aigner. Van Putten wil er niks van weten en hij wil ook niet in de belangstelling staan. Politieman Van den Brink vindt wel dat het verhaal verteld moet worden. "Al was het maar om andere mensen die dit lezen op het idee te brengen: ‘zo kan het dus ook’. Het is misschien een signaal dat we niet langs elkaar heen hóeven te leven."

Voor Aigner en Naktunichnaya komt er door de diefstal een beroerd en abrupt einde aan de vakantie. "Helaas wel, maar alle hulp was overweldigend. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht en deze man heeft veel meer gedaan dan nodig was. We hebben niet het gevoel dat we berooid op een camping staan, maar het lijkt alsof we in een vijfsterrenhotel zitten."