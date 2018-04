"Wat een beerput": meest paradijselijke eiland van de Filipijnen gaat zes maanden dicht voor toeristen Fien Tondeleir

04 april 2018

17u37 6 Reizen Het Filipijnse eiland Boracay heeft even genoeg toeristen gezien en sluit voor zes maanden onherroepelijk de toegang naar haar witte zandstranden. Een beslissing van president Rodrigo Duterte die het eiland een beerput noemt. Nochtans is het idyllische Boracay een van de grootste toeristische trekpleisters van de Filipijnen. "Een economische ramp", zeggen sommigen.

"Boracay wordt beschouwd als hét kroonjuweel van de 7.107 eilanden van de Filipijnen. Het prachtige eiland is gezegend met witte zandstranden en een azuurblauwe zee. Het poederwitte White Beach is ongetwijfeld een van de mooiste stranden ter wereld", staat op een reiswebsite die trips naar Thailand en de Filipijnen promoot.

U ziet: aan mooie woorden (en beelden) geen gebrek. Allen daarheen, denkt u? Wel, u kan zich maar beter haasten als u Boracay onlangs op uw lijstje heeft gezet van té bezoeken hotspots op deze wereldbol. De Filipijnse regering heeft vandaag beslist dat een van de bekendste eilanden vanaf 26 april geen enkele toerist meer toelaat. Duterte, die als Filipijns president nooit verlegen zit om een opvallende uitspraak, noemt Boracay "een beerput". En die moet af en toe uitgemest. Zes maanden lang zullen kuisploegen het eiland schoonmaken. Dat heeft de laatste jaren vooral hevig te lijden onder milieuschade - met dank aan de toeristen, maar ook illegale bouw en slecht afvalbeheer.

Tien jaar terug was er op Boracay nochtans nog geen elektriciteit of stromend water, enkel een tiental bamboehutjes op het strand. De ontwikkeling die het heeft doorgemaakt, kwam als een wervelwind. Er verrezen moderne hotels, strandbars, massagesalons en eettentjes waar nu tot in de vroege uurtjes gedanst wordt onder een zwoele sterrenhemel. Vooral White Beach valt bij de vele Amerikanen, Chinezen en Japanners - de grootste groep bezoekers - erg in de smaak. Je wordt er zonder zonnebril overdag trouwens bijna blind.

Voor de vele hotel- en horeca-uitbaters is de aangekondigde sluiting een grote doorn in het oog. Zes maanden lang geen enkele toerist kunnen bedienen, zal ook duidelijk z'n impact hebben op het aantal toeristen dat überhaupt beslist de Filipijnen de komende maanden met een bezoek te vereren. Ook de drie belangrijkste luchtvaartmaatschappijen verwachten rode cijfers. Zo is Boracay goed voor ongeveer 6 procent van de geboekte stoeltjes bij Cebu Pacific Group en Philippine Airlines Group. Het kleinere Filipijnse AirAsia reserveert gemiddeld 20 procent van haar capaciteit aan reizigers die van Boracay willen genieten.

De geplande sluitingsdatum, 26 april, ligt trouwens pal in het zomerseizoen: meteen de drukste tijd van het jaar voor Boracay. Belanghebbenden zeggen dat de opgelegde sluiting - ongezien trouwens dat die zo lang is - 36.000 (parttime)jobs zal kosten en een verlies van 56 miljard peso. Dat ontkent de regering. Volgens hen heeft de sluiting "een minimale impact" op de economie.

Nog enkele cijfers: Boracay trekt ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar, van wie bijna de helft buitenlanders. Vorig jaar lagen op de stranden van de Filipijnen 6,6 miljoen bezoekers. Met de sluiting van het paradijselijke eiland zal het land het erg moeilijk krijgen om haar doelstelling van 7,4 miljoen bezoekers dit jaar te halen.