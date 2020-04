"Vliegverkeer kan op termijn hernomen worden, maar dan wel enkel tussen 'club' van veilige landen” SVM

21 april 2020

16u12

Bron: Belga 1 Reizen Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zal het internationaal vliegverkeer in eerste instantie moeten hernemen tussen landen die het coronavirus succesvol hebben aangepakt. "Een beetje zoals een club, waar je alleen lid van kan zijn als het gezondheidsgevaar geweken is."



Sinds het coronavirus ook Europa in zijn greep heeft ligt het vliegverkeer in onze contreien zo goed als stil. Of vliegvakanties deze zomer mogelijk zullen zijn, is nog maar de vraag. In veel landen lijkt het virus dan wel over de piek heen te zijn, volgens gezondheidsexperten is een opflakkering bij een te bruuske versoepeling van de regels gauw gebeurd.

Volgens de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz kan het internationale vliegverkeer op termijn wel hernemen. Maar dan wel enkel tussen landen die weinig besmettingen hebben vastgesteld of de ziekte succesvol hebben aangepakt, zei hij. Kurz houdt rekening met een scenario waarbij landen zelf onderling afspreken of ze de grenzen voor elkaar openen. "Een beetje zoals een club, waar je alleen lid van kan worden als het gezondheidsgevaar geweken is."

“Normaal seizoen niet te verantwoorden”

Kurz overlegde vandaag via videoconferentie met ministers uit Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein. Volgende week maandag staat een informeel overleg gepland tussen alle Europese ministers van Toerisme.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas verklaarde dat grensoverschrijdend toerisme komende zomer misschien wel mogelijk zal zijn, maar dan wel met beperkende maatregelen. "Een normaal vakantieseizoen met volle strandbars en volle berghutten zal er deze zomer niet zijn. Dat is niet te verantwoorden", zei Maas.

