'Vliegende kont' wordt omgebouwd tot super-de-luxe luchtschip Tom Tates

22 juli 2018

10u43

Bron: AD.nl 1 Reizen Twee Britse bedrijven hebben een plan gelanceerd om de Airlander 10 – het grootste luchtschip ter wereld – om te bouwen tot een super-de-luxe -vervoermiddel waarmee op grote hoogte excursies van drie aaneengesloten weken kunnen worden gemaakt.

De met helium gevulde megazeppelin, waarvan er maar één bestaat, werd vanaf 2012 door de Amerikaanse luchtmacht gebruikt voor onder meer langdurige grondverkenningen en is sinds 2016 eigendom van de Britse firma Hybrid Air Vehicles (HAV).

Dat bedrijf wil de 91 meter lange, 34 meter brede en 26 meter hoge 'sigaar' gaan gebruiken voor geïnteresseerde (en rijke) particulieren. De afgelopen twaalf maanden ging het bedrijf met ontwerpbureau Design Q aan de slag om de onder de ballon bevestigde cabine te verlengen en geschikt te maken voor passagiersvluchten. Het futuristische eindresultaat werd deze week gepresenteerd.



Volgens HAV en Design Q gaat het om een realistisch en dus uitvoerbaar ontwerp. Doel is om binnen nu en een jaar de eerste testvluchten te maken met de verbouwde Flying Bum (vliegende kont). Die bijnaam kreeg het 29 miljoen euro kostende en in Engeland gebouwde luchtschip destijds van de Amerikaanse eigenaar omdat het ding, van voren bekeken, wat lijkt op een achterwerk. Een eerste testvlucht mislukte twee jaar geleden. Toen crashte het luchtschip met toen nog de originele cabine in een weiland bij Bedfordshire (Engeland).

Tickets

In de 46 meter lange cabine van de vernieuwde Airlander is straks plek voor maximaal negentien personen (inclusief een vijfkoppige crew). Die krijgen luxe zitjes met panoramazicht rondom, een fraaie bar en riante slaapkamers. De zeppelin kan straks ongeveer 3.000 kilometer aan één stuk vliegen. De maximale hoogte die Airlander kan bereiken is 6 kilometer, terwijl de topsnelheid ongeveer 150 kilometer per uur is dankzij vier fluisterstille en extreem zuinige dieselmotoren.

De twee bedrijven willen binnenkort beginnen met de metamorfose van de 'kont'. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt, maar HAV en Design Q denken het benodigde geld op termijn makkelijk terug te verdienen als er regelmatig vluchten mee worden gemaakt. Wat de ticketprijs wordt voor een Airlander-excursie, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor waar het gigantische ding mag opstijgen, landen en vliegen.