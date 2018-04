"Veiligheid op Schiphol ondergeschikt aan groei" jv

25 april 2018

14u02

Bron: anp 1 Reizen Bij alle discussies over de groei van de Nederlandse luchthaven Schiphol wordt te weinig gekeken naar veiligheid. Die kritiek heeft de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid geuit.

"Op Schiphol is een patroon zichtbaar dat de betrokken partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en vervolgens maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor de veiligheid te beperken. Die aanpak moet doorbroken worden", aldus de Onderzoeksraad. Die zegt ook dat een "principiële discussie" over de toekomst van Schiphol onvermijdelijk is.

De Onderzoeksraad had in april vorig jaar ook al waarschuwingen geuit over de veiligheid op de luchthaven. Schiphol is zo complex geworden dat de "grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer" in zicht komen, zei de raad toen. Dat komt onder meer door het ontwerp, met start- en landingsbanen die elkaar kruisen.

"Reëel gevaar"

De Onderzoeksraad zegt dat de gevaren "reëel en actueel" zijn en wijst erop dat er onlangs een paar van zulke incidenten zijn geweest. Zo kwamen eind maart twee vliegtuigen dicht bij elkaar: een toestel dat wilde landen maar een doorstart moest maken en steeg weer op, terwijl op een andere baan ook net een vliegtuig was vertrokken.

De coalitie- en oppositiepartijen in Nederland reageren verontrust op de uitkomsten van het veiligheidsrapport. De links-liberale regeringspartij D66 spreekt over een glashelder advies en vraagt een debat over de veiligheid van de luchtvaart. Oppositiepartij GroenLinks vraagt om de veiligheid van de burgers op de eerste plaats te zetten, ook als dat betekent dat de luchtvaart niet kan groeien.