“Van Leut tot Lampernisse”: minister Demir lanceert app om toerisme in Vlaanderen aan te zwengelen HAA

05 juni 2020

16u49

Bron: Belga 8 Reizen Met een grootschalige campagne en de lancering van een mobiele applicatie wil Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) komende zomer het toerisme in Vlaanderen aanprijzen. De app YouFlanders geeft gebruikers een overzicht van alle bezienswaardigheden, informeert over de geldende veiligheidsmaatregelen en toont waar het op dat moment druk is.

Onder de noemer "Vlaanderen Vakantieland 2.0" willen de minister, Toerisme Vlaanderen, de provinciale en stedelijke diensten voor toerisme en Logeren in Vlaanderen de toeristische sector vanaf 8 juni opnieuw opstarten. Die heropstart gaat vergezeld van een grote sensibiliseringscampagne om de Vlaming te wijzen op de troeven van een vakantie in Vlaanderen.

YouFlanders

Zo presenteert minister Demir een online platform voor bezoekers en ondernemers. "YouFlanders" is een gratis applicatie die vanaf maandag beschikbaar is en een overzicht geeft van alle bezienswaardigheden en toeristische diensten in de buurt: “Van Leut tot Lampernisse”.



De app geeft ook een overzicht van de veiligheidsmaatregelen en de drukte. Is het op dat moment te druk, dan geeft de app alternatieven die rustiger zijn.

Boekingsportaal

Vanaf volgende week start ook een inspiratiecampagne die verborgen parels onthult en mensen uitnodigt om te overnachten in Vlaanderen. De website vlaanderenvakantieland.be zal bovendien fungeren als een boekingsportaal, waarop eigenaars en uitbaters zonder administratieve kosten overnachtingen kunnen aanbieden. Op dit moment zijn al 1.130 logieverstrekkers op het portaal aangemeld, en dat aantal stijgt nog elke dag.

