“Toen ik de reddingshelikopter zag, begon ik te huilen als een klein kind” Karen Van Eyken

16 oktober 2018

11u54

Bron: The Times, CBC.ca 4 Reizen Een Britse toerist die de app op zijn smartphone blindelings vertrouwde bij het uitstippelen van een wandelroute in Canada, kwam terecht op een duizelingwekkende plek waar hij nooit had horen te zitten. Toen de mist was opgetrokken en Michael Buckingham (37) zag waar hij was beland, dacht hij dat hij ging sterven.

De toerist was maandagmorgen in alle vroegte aan zijn klimtocht in British Columbia nabij Grouse Mountain begonnen. De 37-jarige man volgde een route met behulp van de app ‘Maps.me’ en wilde voor het donker terug zijn. Enig probleem: de app hield klaarblijkelijk geen rekening met de steile hellingen van het uitgekozen terrein.

Hopeloos verdwaald

Toen Buckingham zich realiseerde dat hij hopeloos verloren was gelopen, besloot hij om weer af te dalen. Toen kwam hij op een overwoekerd pad terecht terwijl het begon te schemeren en de mist steeds hardnekkiger het zicht beperkte.

Toen de nevel weer optrok, besefte de wandelaar in wat voor een hachelijke positie hij zich bevond: op de rand van een duizelingwekkende bergwand. “Vijftien uur lang dacht ik dat ik ging sterven”, vertelde de Brit aan lokale media. Hij plaatste zijn oranje T-shirt op een stuk rots om de aandacht te trekken.

Uiteindelijk kon hij een andere wandelaar die hij eerder op de dag had ontmoet, telefonisch bereiken. Die waarschuwde op zijn beurt de hulpdiensten. Maar door de slechte zichtbaarheid was pas de volgende dag een reddingsactie mogelijk. “Toen ik de helikopter zag, begon ik te huilen als een klein kind”, vertelde Buckingham. “Ik kan mijn redders niet genoeg bedanken. Zelfs als ik er nu nog aan denk, komen de tranen me in de ogen.”