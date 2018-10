"Tegen de Europese regels": klanten van Ryanair die klacht willen indienen, moeten voortaan naar Ierland TTR sam

Bron: Belga 10 Reizen Passagiers die een klacht willen indienen tegen lowcostmaatschappij Ryanair, kunnen daarmee niet meer terecht bij een Belgische rechtbank, maar moeten naar Dublin trekken. Dat staat in de nieuwe algemene voorwaarden van de maatschappij, zo melden Le Soir en La Libre Belgique. De nieuwe klachtenregeling gaat in tegen de regels, reageert Europees commissaris voor Consumentenzaken Vera Jourová.

De nieuwe bepaling werd eerder deze week in de verkoopvoorwaarden opgenomen. "Elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, dit contract behoort tot de bevoegdheid van de Ierse rechtbanken", zo staat er.

Klachten van klanten werden tot nu toe vaak door Belgische rechtbanken behandeld, maar dat lijkt Ryanair dus niet langer te aanvaarden. Dat betekent dat "een Belgische passagier naar Dublin zal moeten gaan, of er iemand aanstellen, om uiteindelijk mogelijk enkele honderden euro's te krijgen", zegt Olivier Dugardyn, een advocaat gespecialiseerd in toerisme. "Daar zal de klant niet aan beginnen."

Het bedrijf Claim It, dat schadevergoedingen opeist in naam van reizigers, meent dat de nieuwe bepaling niet geldig is. Het zal aan het Hof van Cassatie zijn om uitspraak te doen, maar dat kan maanden of jaren duren.

Europees commissaris voor Consumentenzaken Vera Jourová reageert ongerust. "Het feit dat passagiers enkel de mogelijkheid zouden hebben om in Ierland juridische stappen te zetten, gaat duidelijk in tegen de regels", tweet Jourová. Ze roept de autoriteiten die belast zijn met de bescherming van de consument op om de zaak te bekijken.