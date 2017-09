"She's sooo cute": Arne zit tussen de schattige kangoeroes in Port Stephens Redactie

19u00 0 Arne Vanhaecke Na een week in de drukke stad van Sydney komt Arne aan in Port Stephens, het échte Australië. Arne Vanhaecke Na een week in de drukke stad van Sydney komt Arne aan in Port Stephens, het échte Australië. Reizen Arne heeft de drukte van Sydney verlaten en is naar Port Stephens getrokken ("het échte Australië"). Hij overnacht er tussen de dieren. De schattigheidsfactor van de vlog gaat meteen de hoogte in dankzij een paar babykangoeroes. Arne zoekt verder het avontuur door met quads in de duinen crossen en te sandboarden.

Vier maanden lang zal Arne Vanhaecke in Australië rondtrekken met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Hij zal voor HLN.BE iedere dinsdag en vrijdag de vlog ‘Arne Down Under’ bijhouden.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.