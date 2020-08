"Ruim 90.000 jobs verloren of bedreigd in Britse reissector als gevolg van coronacrisis” SVM

24 augustus 2020

12u08

Bron: Belga 0 Reizen In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 90.000 banen in de reissector verloren gegaan of bedreigd wegens de coronapandemie. Dat zegt de Britse vereniging van touroperators en reisagenten ABTA op basis van een bevraging bij haar leden.

Het gaat om een schatting die rekening houdt met alle jobs die sinds het begin van de coronacrisis geschrapt zijn of nog in gevaar zijn in de reissector en de toeleveringsketen. Voor de strikte reissector - denk aan touroperators, reisagenten en luchtvaartmaatschappijen - zijn 39.000 banen ofwel 18 procent van de jobs getroffen.

ABTA looft het feit dat de sector tot eind oktober een beroep kan doen op de maatregel van tijdelijke werkloosheid voor personeelsleden, maar vraagt bijkomende specifieke maatregelen om bedrijven te helpen en banen te verzekeren. Zo wil de vereniging dat de Britse regering haar quarantaineregels voor reizigers uit het buitenland toepast op specifieke regio's en niet meteen hele landen. Ze vraagt ook een tijdelijke vrijstelling van de belasting op vliegtickets.



"Als de regering niet optreedt met steun op maat voor de reissector zal dat voor 83 procent van de bedrijven een ernstige of zelfs kritieke impact hebben", schat ABTA. De organisatie maakte haar eisenbundel over aan de minister van Financiën.

