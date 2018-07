'Rode zaterdag' op Europese wegen: verkeersdrukte is nu al voelbaar IB

20 juli 2018

16u00

Bron: Belga 3 Reizen Ook dit weekend wordt het zeer druk op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelt erg moeilijk verkeer (rood) zuidwaarts en moeilijk verkeer met kleinere files noordwaarts (oranje) in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. De drukte laat zich nu al voelen.

België

In België wordt vooral hinder verwacht door de feestelijkheden rond de nationale feestdag. Vandaag voorspelt VAB een drukke avondspits rond de steden Antwerpen en Brussel, alsook vertragingen op de wegen richting kust en Ardennen. Op dit moment zijn er al vertragingen op de E411 Brussel – Luxemburg bij wegenwerken bij Namen.

Luxemburg

In Luxemburg geldt een smogalarm op de autosnelwegen. De maximumsnelheid bedraagt er nu 90 kilometer per uur.

Duitsland

De inwoners van Noordrijn-Westfalen vertrekken vandaag al richting het zuiden. Dat leidt op verschillende plaatsen al tot files, onder andere op de A3 Keulen-Frankfurt, de A3 Würzburg-Neurenberg, de A9 Neurenberg-München en de A8 Karlsruhe-München.

Ook morgen wordt een rode dag in Duitsland, met files op de belangrijkste noord-zuid verbindingen. Morgenavond wordt bovendien de A7 Hamburg-Flensburg afgesloten tussen Kaltenkirchen en Bramdstedt, belangrijk voor wie naar Denemarken rijdt.

Frankrijk

In Frankrijk is het al 45 minuten aanschuiven op de A31 Luxemburg-Nancy. Ook wie via Lille rijdt moet rekening houden met een half uur vertraging op de A1 Lille-Parijs.

Daarnaast is er zeer druk verkeer op de ring rond Parijs. Daar verlies je meer dan een halfuur richting het zuiden. Ook op de A63 tussen Bordeaux en de Spaanse grens is het aanschuiven.

Morgen verwacht VAB de langste files in de Rhône-vallei op de A6/A7 richting Orange. Verder ook files op de A10 Parijs-Bordeaux bij Orléans. Wie op zondag richting Carcassonne trekt, moet daar ook rekening houden met de Tour de France.

Wie vannacht richting Marseille rijdt, moet er rekening mee houden dat de A7 vannacht dicht is (tussen 21 en 5 uur) richting Marseille tussen Vitrolles en Les Pennes-Mirabeau. Er is een omleidingsroute voorzien.

Oostenrijk

In Oostenrijk staan er al files op de A11 richting Slovenië bij de Karawankentunnel. Ook morgen moet je op dit knelpunt rekening houden met vertragingen, alsook op de A10 Salzburg-Villach en de Fernpasroute B179.

Zwitserland

Wie via Zwitserland richting het zuiden rijdt, moet vooral rekening houden met grote vertragingen voor de Gotthardtunnel op de A2. Op dit moment is daar al een uur vertraging. Op zaterdagen kan de wachttijd daar oplopen tot meer dan 2 uur. Ook vanuit Italië moet je nu al een half uur aanschuiven voor de Gotthardtunnel.

Wanneer vertrekken?

Vandaag is vooral een rode vertrekdag in Duitsland, aldus Touring. Elders wordt het een drukke dag met kleinere files (oranje). De drukte begint vanaf de middag en zal tot 's avonds duren. Zaterdag is in heel Europa een te mijden reisdag voor het vertrek (rood). De eerste files zullen 's ochtends vroeg opduiken. De drukste uren liggen tussen 10 en 15 uur.

Touring raadt dan ook aan pas vanaf morgenmiddag of op zondag te vertrekken. Naar de Belgische kust vertrek je vandaag best na 21 uur en morgen tussen 7 en 9 uur of na 15 uur, aldus VAB.

Voor de terugkeer wordt het erg druk in Zwitserland en Duitsland: erg moeilijk verkeer met files (rood). Elders blijft het fileleed beperkt (oranje). Zondag blijft erg druk: voor het vertrek druk maar vlot verkeer in Europa (geel), voor de terugkeer een oranje dag in Duitsland en Zwitserland. Elders voorziet men geen problemen voor de terugkeer.