‘Rode’ kantons Wallis en Vaud kleuren weer groen: “Ik wens de Belgen een fijne vakantie in Zwitserland toe”

Ravi et soulagé que la Belgique adapte ses recommandations de voyage: dès demain le #Valais et #Vaud passent au vert.



Je me félicite de cette décision prise par la cellule d’évaluation belge #Celeval et souhaite de belles vacances aux belges 🇧🇪 qui ont prévus de se rendre en🇨🇭!

Ignazio Cassis(@ ignaziocassis)