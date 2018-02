"Wist je niet van het swingersfeest?": Vlaams koppel dat naakt wereld rondreist onthult gênantste moment sam

04 februari 2018

18u28

Bron: news.com.au 3 Reizen Per ongeluk arriveren op een swingersfeestje. In je blootje. Dat is het gênantste moment van Nick (35) en Lins (31), twee Vlamingen die naakt de wereld rondreizen. Ze vertellen over hun avonturen aan de Australische nieuwssite news.com.au.

Het koppel, hij een IT'er en zij een HR-manager, gaf hun job enkele jaren geleden op om naaktbloggers te worden. Ze vertellen over hun reizen op nakedwanderings.com en hebben ook een erg populaire Instagrampagina. Duizenden mensen hebben ze al in hun blootje gezien, maar wat ze meemaakten in Brazilië, sloeg hen toch met verstomming.

De dertigers hadden genoten van zon, zee en een kilometers lang wit strand in de stad Salvador. Het strand van Massarandupio heeft twee B&B's voor nudisten, en het koppel leerde andere nudisten kennen. Ze bouwden een feestje en spraken de avond erna opnieuw af in hun B&B.

Orgie

Toen ze daar opnieuw arriveerden, trokken ze echter grote ogen. "Rond het zwembad lagen overal (ongebruikte) condooms en mensen leken overal seks te hebben... met iedereen." Ze kregen te horen: "Wist je niet dat hier op zondagavond een swingersfeestje doorgaat?" Er waren ongeveer 40 mensen, en al snel spotten Nick en Lins het koppel dat ze hadden ontmoet op het strand. Ze verzonnen snel een smoes dat ze nog moesten eten, en maakten zich uit de voeten.

Maar ze keerden toch terug. "Op de duur waren we zo verveeld, ontspannen of dronken genoeg om te beseffen dat we allebei grote angsthazen waren", zeggen ze. Tot hun opluchting bleek het andere koppel ook geen swingers, maar vonden ze het gewoon tof om rond te hangen op het feestje. "We willen alleen kijken, niet aanraken", zeiden ze.

Culturele verschillen

En dus keken Nick en Lins gefascineerd mee naar dit vreemde schouwspel. "Op een bepaald moment had ik een gesprek met een Braziliaanse man over culturele verschillen tussen Brazilië en Europa terwijl die kerel aan het vrijen was met een vrouw", vertelt Nick. "Dat was met kop en staart de gênantste situatie ooit."

Hij geeft nog een goeie raad: "Als je ooit naar Brazilië wil gaan, denk er dan aan dat swingen hier verboden is. Swingersfeestjes vinden hier plaats onder de vlag van 'naturisme'."